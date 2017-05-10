​5 современных российских фильмов о войне

Фильмы о войне снимали во время и после великих сражений. И продолжают снимать до сих пор. Есть среди них те, которые стоит посмотреть. «Афиша.Алтапресс» предлагает пять современных российских военных драм, которые получили заслуженные награды российских и мировых экспертов.

Рай (2016)



Режиссер: Андрей Кончаловский. В главных ролях: Юлия Высоцкая, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкень, Виктор Сухоруков.



Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления, во время неожиданной проверки арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные отношения, кажется, готов смягчить ее участь.

Ольга готова на все, чтобы избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро рассеивается, события принимают неожиданный поворот. Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом. Там неожиданно для себя она встречает Хельмута, высокопоставленного немецкого офицера СС, который когда-то был безнадежно влюблён в нее и до сих пор ее любит. Между ними завязываются странные, болезненные отношения. Хельмут решает бежать с Ольгой, хотя она уже перестала надеяться на спасение. Однако постепенно представление Ольги о Рае неотвратимо меняется.

Мировая премьера фильма состоялась 8 сентября 2016 года в основной конкурсной программе 73-го Венецианского кинофестиваля. Андрей Кончаловский удостоен «Серебряного льва» за режиссёрскую работу.

Герой (2016)





Режиссер: Юрий Васильев. В главных ролях: Дима Билан, Светлана Иванова.

Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева и поручик Андрей Долматов знакомятся при весьма странных обстоятельствах. Симпатия, любовь... впереди, казалось, счастливая жизнь. И вдруг - катастрофа.

Первая мировая война уводит его на фронт, а ее - медсестрой в госпиталь. Мир перевернулся, он охвачен ненавистью, злобой, жаждой власти. Одна война сменяет другую. Люди делятся на два враждующих лагеря, начинают судить друг друга, чинить жестокую расправу. Огонь времени губит все на своем пути, но любовь - бессмертна, она соединяет несколько поколений и напоминает о себе спустя сто лет.

Фильм снят в честь Года российского кино при поддержке РВИО, Фонда Святителя Василия Великого, Фонда Кино и Министерства культуры. На 11-ом ежегодном благотворительном кинофестивале в Монако из 30 картин-лауреатов со всего мира фильм «Герой» вошел в тройку лидеров фестиваля и получил сразу три награды «Лучший режиссёр», «Лучший актёр» и «Лучший продюсер».

Дорога не Берлин (2015)





Режиссер: Сергей Панов. В главных ролях: Юрий Борисов, Амир Абдыкаликов, Максим Демченко, Мария Карпова, Екатерина Агеева, Валерий Ненашев, Сергей Веселов, Филипп Савинков, Игорь Хрипунов, Игорь Бровин.

Великая Отечественная война. Лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев – молодые люди, выходцы из разных союзных республик, разные по характеру и жизненным позициям, но объединенные общей целью.

В основе фильма лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные фоном страшных событий войны. Это история о человеческих взаимоотношениях, истинных нравственных ценностях, долге перед Родиной, близкими и самим собой.

Фильм снят по мотивам повести Эммануила Казакевича «Двое в степи» и военных дневников Константина Симонова.

А зори здесь тихие (2015)





Режиссер: Ренат Давлетьяров. В главных ролях: Пётр Фёдоров, Анастасия Микульчина, Евгения Малахова, Агния Кузнецова, Софья Лебедева, Кристина Асмус, Екатерина Вилкова.

В самый разгар Великой Отечественной войны в мае 1942 года вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско–Балтийский канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС, «сверхлюди».

А против них – старшина Васков и пять девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой местного значения, но на кону - стратегически важная транспортная артерия, соединяющая значимые центры страны. Смогут ли старшина и его хрупкие новобранцы предотвратить нацистскую диверсию, и какой ценой?

За два года фильм получил четыре награды, последняя из них - в США на кинофестивале Moondance International Film Festival в 2016 году в номинации «Best Feature Film».

Сталинград (2013)





Режиссер: Федор Бондарчук. В главных ролях: Пётр Фёдоров, Алексей Барабаш, Андрей Смоляков, Олег Волку, Мария Смольникова, Томас Кречманн, Яна Студилина.

1942-й год. Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, занявшие правый берег Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан приказ удержать его любой ценой.

Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат они находят в доме его последнюю жительницу – 19-летнюю Катю. Приказ отбить дом, захваченный противником, получает немецкий офицер Кан. На фоне одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества разворачиваются истории любви и драматического противостояния характеров.

Фильм «Сталинград» был выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но не вошёл в число номинантов. Это первый российский кинофильм, снятый в формате IMAX 3D.

Маргарита Мориц.