​7 самых интересных фильмов "Кинотавра-2017"

С 7 по 14 июня в Сочи проходит 28-й открытый российский кинофестиваль "Кинотавр", в программу которого вошло 14 картин отечественных режиссеров. Мы нашли в его основной программе семь фильмов, на которые следует обратить внимание.

"Прорубь"

Андрей Сильвестров



Любителям экспериментального кино имя режиссёра Андрея Сильвестрова скажет о многом. Герои фильма смотрят бесконечное телешоу о проруби. Это главная тема дня - Крещение, рыбалка, закаливание. Все встречаются у проруби — от президента и олигарха до безработного москвича. Телешоу подменяет действительность, абсурд становится нормой, кругом творится что-то совершенно безумное, и все это в поэтических ритмах.

"Заложники"

Резо Гигинеишвили



Этот фильм участвовал в программе 67-го Берлинского международного кинофестиваля, а теперь наравне со всеми будет бороться за главный приз «Кинотавра». Действие картины происходит в начале 1980-х в Советской Грузии, всего за несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее. У них, казалось, было все, кроме одного — свободы. Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР.

"Блокбастер"

Роман Волобуев



Главная героиня (Светлана Устинова) работает телеведущей и случайно оказывается заложницей юной и очень плохо соображающей грабительницы из Подмосковья (Аня Чиповская). Фильм родился благодаря реальной истории: несколько лет назад жительница микрорайона в Электроуглях решила ограбить пункт микрокредитования, чтобы накупить себе платьев и косметики и приехать в столицу. Трейлер гарантирует не только погони, но и комментарий к вечному противостоянию Москвы и периферии, жизни в телевизоре и реальности.

"Аритмия"

Борис Хлебников



Борис Хлебников — один из самых именитых участников конкурсной программы этого года. На счету кинематографиста уже есть ценные награды за ленту "Коктебель" и "Свободное плавание". На этот раз Хлебников обратился к судьбе врача скорой помощи, который, несмотря на пробки на дорогах, неурядицы на рабочем месте и даже собственный развод, всегда спешит помочь ближнему.

"Рок"

Иван Шахназаров



Сын знаменитого режиссера Карена Шахназарова Иван привез на кинофестиваль свою первую полнометражную работу "Рок". Это приключенческий фильм о молодых провинциальных музыкантах, отправляющихся покорять Москву. Как отмечает режиссер, чем дальше его герои удаляются от дома, тем сильнее меняются внутренне, так что фильм вполне можно назвать драмой взросления.

"Три сестры"

Юрий Грымов



В пьесе Чехова "Три сестры" возраст героинь — 20-25 лет. Полностью сохранив текст пьесы, изумительные диалоги, яркие характеры, Юрий Грымов переносит действие в сегодняшнюю российскую провинцию и изменяет только одно — возраст героев. Теперь им всем плюс-минус 60. Реплики героев, стилистически неуместные в устах сегодняшних 20-летних, выглядят совершенно органично для немолодых, еще "советских" интеллигентов. Здесь явной станет преемственность русской культуры и страх эту связь поколений утратить.

"Мертвым повезло"

Вадим Валиуллин

Прошлогодний победитель короткометражной программы Вадим Валиуллин тоже привез на "Кинотавр" свой полнометражный фильм. И если раньше режиссер снимал бытовую драму, теперь "вырос" до черной комедии. Главный герой фильма (Дмитрий Богдан) оказывается в дурной компании и вынужден пойти на свое первое дело. Но "новобранцы" не подозревают, что за ними наблюдает настоящий серийный маньяк.

Дарья Дедкова.