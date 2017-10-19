"Абрикосовое" этно. Argishty сыграет самые искренние мелодии на дудуке в Барнауле

Концерт известного в России и за рубежом исполнителя Argishty – это уникальная возможность услышать аутентичное звучание армянского дудука в Сибири. 10 ноября музыкант выступит в Барнауле.

"Душа абрикосового дерева" – так дословно можно перевести традиционное название инструмента, который обладает волшебной, и можно сказать, психотерапевтической способностью раскрывать сердце человека, успокаивая его, даря радость. Дудук имеет тёплый, мягкий, слегка приглушённый звук и бархатистый тембр. Это лиричный, эмоциональный и очень выразительный инструмент.



"Дудук крадёт сердца, украл и моё", – говорит Argishty, и, пожалуй, каждый, кто хоть однажды услышал голос этого инструмента, согласится с ним. Дудукист исполняет не только аутентичную армянскую музыку, но и авторскую. Активно экспериментирует: в репертуаре есть и классика (например, "Ave Maria" Шуберта), и полюбившиеся публике современные мелодии.

Уникальное звучание инструмента дает огромное поле для творческих экспериментов. Сегодня мы можем услышать дудук во множестве фильмов. Наиболее известные из них: "Гладиатор", "Арарат", "Александр", "Страсти Христовы", "Мюнхен", "Код да Винчи", "Халк", "Зена — королева воинов", "Ворон", "Онегин".

Порой, между композициями Argishty рассказывает истории и притчи и буквально обнажает свою душу. Каждый концерт похож на сеанс спонтанного единения слушателей, сплоченных искренностью.



Место: Rock Pub

Время: 10 ноября, 18:30

Цена: 400-600 рублей.