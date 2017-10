​Александр Маршал даст в Барнауле концерт в честь своего 60-летия

27 октября в Барнауле выступит Александр Маршал. Артист объявил большой тур по стране в честь своего 60-лети,

Маршал известен как участник групп "Аракс", "Пилигримы", "Цветы" и "Парк Горького", а также как сольный исполнитель. В репертуаре артиста имеются песни на русском языке и на английском. Он становился лауреатом премий "Шансон года", "Золотой граммофон" и фестиваля "Песня года".



В Москву Маршал приехал в 1980 году. В одном из ресторанных коллективов искали бас-гитариста, и он рискнул. Работал в ресторанах, в "Москонцерте". В то время его заметил Стас Намин и предложил поиграть в группе "Парк Горького".

Весной 1988 года Намин организовал выступление "Парка Горького" в качестве разогревающей группы во время ленинградских гастролей Scorpions, а в 1989-ом в выпустили альбом Gorky Park, который принёс команде популярность. Он получил пятибалльную оценку от Billboard в номинации "лучший по исполнению". Композиции "Bang" и "Try To Find Me", вошли в хит-парад Billboard". "Bang" поднялась до третьего места в хит-параде MTV.

Уже на волне популярности "Парк Горького" приехал в Москву на грандиозный сборный фестиваль с участием западных групп, где выступил на одной сцене с Skid Row, Bon Jovi, Cinderella, Mötley Crüe, Оззи Осборном и Scorpions.

После ухода Николая Носкова Маршал стал солистом группы. В записи альбома 1993 года "Moscow Calling" приняли участие вокалисты Ричард Маркс и Фи Вэйбил из The Tubes, гитаристы Стив Лукатер из Toto, Стив Фэррис из Whitesnake, Двизил Заппа и саксофонист концертного состава Pink Floyd Скот Пейдж.

В декабре 1998 года вышел дебютный диск певца "Может быть". Песни альбома, написанные разными авторами (в том числе и самим Маршалом), были в разных стилях: рок, эстрада, шансон.

В 2001 году Маршал выпустил два сольных альбома - "Белый пепел" и "Особый". Сегодня за плечами Маршала 18 "сольников", увенчанных "Золотыми граммофонами", "Шансонами года" и прочими музыкальными премиями. "Ливень", "Белый пепел", "Начать с нуля", "9 рота", "Мужской сезон", "Песня о десанте" и "Мы вернемся домой" - все шлягеры Маршал споет на юбилейном концерте. Часть из них, конечно, вместе с залом.

Место: театр драмы

Время: 27 октября, 19:00

Цена: 1500-3500 рублей.