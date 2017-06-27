Айвазовский и Чёрное море. В Барнауле откроется выставка маринистов

28 июня Художественный музей Алтайского края открывает выставку "Волны Черного моря: Айвазовский и не только ….". Экспозиция посвящена 200-летию со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского — академика, посвятившего свое творчество изменчивой и необъятной морской стихии.

Основа проекта — авторское повторение знаменитых полотен Айвазовского. В фондах ГХМАК хранятся подлинники двух морских пейзажей:"Девятый вал" и "Феодосия в лунную ночь".

"Мы назвали выставку "Волны Черного моря", потому что в экспозицию включены произведения русских художников XIX – начала XX века, — объясняют кураторы выставки Наталья Гусельникова и Вера Хорева, — В них в той или иной форме претворяется романтическая тема морской стихии".

Кроме картин Айвазовского, на выставке покажут "Бой русского фрегата с турецкими кораблями" Алексея Боголюбова, "Морской пейзаж" Александра Гине, "Пейзаж с облачным небом" Владимира Орловского, "Берег моря" Кузьмы Петрова-Водкина и "Отшельника на ступенях храма" Николая Химоны.

"На выставке можно увидеть море в различных ипостасях, — рассказывают в музее, — В Барнауле нет постоянных выставок классического русского искусства, поэтому мы хотим показать мастерство художников".

Вернисаж состоится 28 июня в 11:00. Выставка будет работать до 27 августа.

Эвита Коваленко