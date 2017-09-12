​Барнаульская галерея "Бандероль" отметит день рождения

15 сентября галерея "Бандероль" приглашает горожан на день рождения — ей исполняется восемь лет. По этому поводу приготовлены развлечения на любой вкус. Поздравить сотрудников и потискать теплого галерейного кота можно с самого утра.

Здесь устроят ярмарку изделий ручной работы — барнаульские мастера представят гостям универсальные сумки с символикой галереи и Барнаула, памятные сувениры, авторскую бижутерию из винтажного фарфора, открытки с репродукциями работ известных художников, и многое другое. Ярмарка начнется 15 сентября в 11:00 и закончится в воскресенье, 17 сентября в 18:00.

В галерее также проведут флэшмоб "Открой в себе художника". Организаторы предлагают всем принять участие в написании коллективной картины ко Дню города. Любой желающий сможет приложить свою руку к будущему шедевру. Картину будут писать с 15 до 17 сентября.

В день рождения откроют фотозону от #GrifiNa, так что стильные фотографии гостям будут обеспечены.

15 сентября в 19:00 искусствовед галереи проведет квест "Кот Да Винчи", так что гости отправятся в путешествие в мир искусства не выходя из зала. Организаторы подчеркивают, что сюжетная линия квеста раскроется лишь в ходе игры. Участие бесплатное, а призы гарантированы.

В 20:30 пройдет вечер с музыкантами группы "Горизонталь". Это будут "душевные посиделки в ламповой атмосфере галереи". Вход на концерт 150 рублей.