​Барнаульская хэви-метал-группа выпустила романтический клип с красивыми видами города

Барнаульская группа "Рэтор" выпустила видеоклип на свою песню "Путь", которая вошла в альбом 2017 года "Стальное братство".

С этой песней группа выступала на нескольких конкурсах и становилась призёром, а кульминацией стало участие "Рэтора" с песнями "Путь" и "Стальное братство" в концерте на пл. им. Сахарова в честь праздника Дня России.



"Рэтор" играет мелодичный хэви-метал собственного сочинения. Группу основал гитарист Сергей Бенюков в 2011 году. В последние пару лет "Рэтор" вошёл в число лидеров барнаульской неформальной сцены. Группа выступает и в небольших местных клубах, и на крупных городских площадках.

"Рэтор" часто сравнивают с гигантом отечественной рок-сцены - группой "Ария". Парни уверяют, что это вздор: "Рэтор" достаточно самобытен, не смотря на следование некоторым стилистическим канонам. Ввиду особенностей голоса солиста группы, его так же не раз сравнивали и с легендой панк-рока Михаилом Горшенёвым. Бенюков воспринимает это с иронией. Ребята обещают, что в новом альбоме "слушатели найдут 100 отличий".

Снять клип на "Путь" предложил гитарист группы Егор Пермяков и вместе с автором Сергеем Бенюковым написал сценарий. Идейным вдохновителем стала супруга Сергея Наталья. Однако, как говорят ребята, результат сильно отличается от первоначальной задумки.

Парни выбрали наиболее примечательные места города и приступили к съёмкам. В качестве оператора к ним присоединился фотограф Дмитрий Семенякин, который часто снимает барнаульские рок-концерты. Дмитрий же и смонтировал видео. На роль главного героя пригласили Артёма Казанцева, а героиню сыграла Анастасия Глотова. На съёмки клипа ушло несколько дней.

Песню "Путь" Сергей Бенюков написал в 2012 году, она наполнена философскими рассуждениями и поётся от первого лица. "Герой песни - человек, который ищет себя в этой жизни. Не найдя ответов, он начинает верить в судьбу, но всё же хочет стать свободным. Слушатели, в том числе сами музыканты группы, находят в песне и другие смыслы", - говорит Бенюков.

В центре сюжета клипа молодой человек, который приезжает в город и посещает различные места, но не находит то, что ищет. В то же время мы видим девушку, которая рисует те же достопримечательности города в свой загадочный альбом. Если присмотреться, то можно заметить на рисунках силуэт главного героя. В конце клипа героиня оставляет свой альбом на скамейке и уходит. Она встречает героя, но проходит мимо. Герой доходит до финальной точки своего пути и находит оставленный альбом. Он узнаёт на рисунках себя и теряется. В этом контексте он обретает свободу от судьбы, и теперь его жизнь в его руках.

Романтики находят в клипе иной смысл, более простой и драматичный: герой странствует в поисках девушки, которая в это время ждёт его и рисует в своём альбоме.



Для группы это первый полноценный клип, до него были только студийные видео. Парни уверяют, что он точно не станет последним: в планах запись и выход нового альбома, на одну из песен которого так же снимут клип.

Увидеть выступления "Рэтора" в ближайшее время можно 28 октября на halloween-вечеринке в Rock Pub и 18 ноября там же на NOVEMBER FEST 2017.

Фото: vk.com/rethor

