​Барнаульская театр-студия "Другой" объявила новый набор

Театр-студия "Другой" возобновила работу и объявила новый набор "студентов". Сюда приглашают всех, кто мечтает стать актером, кто чувствует творческий потенциал и хочет приобрести новые знания.

Участников ждут тренинги по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому движению и, конечно, постановка спектаклей и выступление на сцене.



Напомним, театр-студию организовала в январе этого года актриса театра драмы Ольга Любицкая. Она известна барнаульским зрителям - на сцене театра идет ее спектакль "Очень простая история".

В предыдущем сезоне "Другой" представил дебютный благотворительный концерт-кабаре и спектакль по рассказам А.П. Чехова. На собранные средства купили игрушки для детского дома.

Возрастных ограничений для будущих актеров нет. С особой надеждой здесь ждут представителей мужского пола. Со студийцами будут работать профессиональные актеры, драматического театра им. В.М. Шукшина. Получить подробную информацию и задать вопросы можно в группе студии.