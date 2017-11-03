​Барнаульские вязальщики создадут в центральном парке шерстяные арт-объекты

В парке Центрального района стартовала акция "Яркая зима на Алтае". Организаторы акции предлагают всем любителям искусства обвязать любой объект, расположенный на территории парка. Это может быть дерево, столб, скамейка или фигура, установленная в парке.

В основе акции лежит вязаный стрит-арт (в оригинале его называют yarnbombing, что значит «взрыв пряжи»). Он появился как разновидность граффити. Это уличное искусство заключается в обвязывании пряжей городских объектов, столбов, скамеек, велопарковок, заборов, деревьев и т.д. В общем, абсолютно всего, что может попасться под руку любителю вязания.



Идея такого вязаного граффити принадлежит жительнице Техаса Магде Сайег. Свое увлечение она объясняет тем, что хочет, чтобы люди почаще улыбались. Действительно, это уличное искусство выглядит очень позитивно, нельзя мимо него пройти и не улыбнуться.

К участию в акции приглашают как отдельных участников, так и семьи и целые коллективы. Каждый объект будет сопровождаться информацией об участнике и останется радовать посетителей парка на всю зиму. Для оценки арт-объектов пригласят компетентное жюри, которое выберет победителей. Главный приз составит 10 тысяч рублей.

Уже сейчас можно придти в парк и «забронировать» объект, который будет обвязан. Заседание жюри и награждение победителей пройдет в день открытия зимнего туристического сезона на Алтае на празднике «Алтайская зимовка» 16 декабря на главной сцене, установленной на пешеходной улице Мало-Тобольской.