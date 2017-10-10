Барнаульский музей организует поездку на старейший в Сибири Сузунский монетный двор

29 октября музей "Мир камня" впервые после полугодового перерыва организует экскурсионную поездку на Сузунский монетный двор, которая ознаменует начало осеннего сезона 2017 года.



Участники посетят уникальный индустриальный музей "Сузун-завод. Монетный двор", их пригласят пройти в настоящую "денежную кладовую" и проведут мастер-класс по чеканке сувенирной "сибирской монеты". При желании также можно самостоятельно отчеканить сувенирную монету на память.



Посетителей точно удивит разнообразие монет – от серебряных чешуек конца XVII-начала XVIII вв. до разменной монеты начала ХХ века. Уникальная нумизматическая коллекция "Сузун-завода" состоит из более 3000 монет (серебряных, медных, золотых) со времен Ивана Грозного до начала XX века. Одна из изюминок выставки – настоящий старинный клад, найденный на территории Новосибирской области.

Стоимость поездки 2000 рублей с человека. Сюда включены транспорт, экскурсионная программа на маршруте и на объектах, а также сувенир. Горячий обед участники получат в подарок. Оставить заявку желательно до 26 октября по телефонам 69-14-80, 69-14-70.