​Барнаульский музыкант и режиссёр Кирилл Скобелин рассказал о театральных тараканах, эго и "Своих"

16 сентября барнаульская фанк-группа "Свои в городе" даст прощальный концерт. Фронтмен группы Кирилл Скобелин говорит, что просто настало время двигаться дальше. У него полно других музыкальных идей и проектов, под его же руководством существует театральная мастерская "Homo Artisticus", так что сидеть без дела совершенно некогда. В интервью "Афише" Скобелин рассказал о музыке и режиссуре в Барнауле.

Прости, Илья



Месяц назад Кирилл Скобелин говорил, что "Свои в городе" будут искать новое звучание. "Мы пришли к тому, что группа, наверное, себя постепенно изживает, и будем искать какие-то новые способы творческой реализации. Хотим избавиться от барабанщика (прости, Илья, мы от тебя избавляемся) и попытаться сделать что-то новое, возможно с добавлением электронного звучания".

Сейчас вместо перестановок проект решили закрыть вовсе. На последнем концерте планируют зажечь по полной и спеть все лучшее, что накопилось за шесть лет существования группы.

Ветер северный

При этом известная в городе группа "ZZ POP", которой также руководит Скобелин, не станет заменой "Своим".

"Свои в городе" – это фанк-рок. Пост-фанк, как любит характеризовать жанр нашей группы басист. Ребята, которые собрались, пишут свои песни и играют их для своего определенного круга фанатов. А "ZZ POP" – это группа, которая просто хорошо играет разные песни, неважно какие: русские, зарубежные, старые, современные. Она занимается чисто каверами.

В этом и фишка нашей группы, мы играем всё. У нас было одно событие, где нам заказали Буйнова "Любовь на двоих" и "Белый пепел" Маршала. А куда деваться? Тоже музыка. Не так давно играли "Владимирский централ" по спецзаказу. Со слезами на глазах. Работа она и есть работа".

Просто каверы

Скобелин, как и многие, удивляется разнообразию музыкальной жизни в Барнауле. Здесь много самых разных музыкальных тусовок, например хип-хоп и поп-исполнителей. А вот у рок-сообщества есть проблемы.

"Группы распадаются. Не к чему особо идти, мало бэндов, которые чего-то добиваются. Хотя я искренне горжусь местной группой "Шары", у которых на данный момент идет тур более чем по 20 городам России, они собрали фан-группу по всей стране.

А ещё в Барнауле сейчас есть тенденция создавать кавер-бэнды. Я и сам "каверщик" теперь, и не заметить этого нельзя. Сейчас проще и прибыльнее стать трибьютом группы "Ленинград", например, чем заниматься своим материалом".

Дикое мясо

Музыкант старается слушать все, что появляется нового, чтобы понимать, что сейчас модно, но любит "Red Hot Chili Peppers" и "Jamiroquai". Живое выступление последних в Чехии на музыкальном фестивале произвело на Скобелина яркое впечатление. Из российских исполнителей ему нравится Сергей Бабкин, бывший участник группы "5’nizza". Наверное, потому, что он театральный актёр.

"Я в школе был мальчиком-ботаном, в белой рубашке, в очках и с усиками. Но при этом любил говорить, что люблю очень тяжелую музыку. Признаться честно, не особо любил, просто так я сам себе казался круче.

Есть такая дэт-металл группа "Cannibal Corpse", дикое мясо. Классе в шестом часто говорил, что это моя любимая группа. Хотя слушать их долго невозможно. Но тот же Высоцкий и Окуджава действительно были долгое время ориентирами для меня, потому что начинал я с авторской и бардовской песни".

Классика и тараканы

Этим летом Скобелин закончил институт культуры, и теперь у него два диплома: "Руководитель любительского театра" и "Актёр драматического театра и кино". Так что, по сути, он работает по образованию ­- руководит студенческим театральным коллективом "Homo Artisticus".

"Несмотря на то, что Барнаул город не особо театральный, интерес к искусству у населения есть. На премьерах в профессиональных театрах зачастую зал битком. Это радует. Да и на любительские спектакли люди ходят с большим удовольствием.

Правда, есть сейчас в театре такая модная тенденция к поиску новых форм. И режиссер часто уходит в такие дебри, что воспринимать это уже невозможно. Они перестают иметь отношение к театральному искусству, а являются личными, режиссерскими, "тараканами в голове", которые выдаются за новое искусство.

Конечно, если видение режиссера подчиняется конкретной цели, оправданной конкретной задачей, то возможны любые нестандартные подходы. Но зачастую под этим нет никакой основы. Мы в театральной студии стараемся придерживаться классического понимания (в нашем представлении) театрального творчества. Прежде чем уходить в новые дебри, нужно освоить классику, базу".

"Шинель" в Питере

В студии "Homo Artisticus" занимается несколько десятков человек. Героев в пьесах гораздо меньше. Но в студии приходится ставить "массовые" спектакли, чтобы дать каждому проявить себя.

Только в одном спектакле удалось сократить количество участников - в "Шинели", которую поставила режиссёр студии Татьяна Стибунова - там заняты всего пять человек. С этой камерной постановкой ребята съездили на международный театральный фестиваль "Арт Мобиле" в Санкт-Петербург.

"Это удивительная случайность! Спектакль уже был готов, мы его играли на разных площадках города, и мне позвонили из комитета по культуре города Санкт-Петербург на мобильный телефон. Я был очень удивлен. Откуда они узнали? Даже в Барнауле, наверное, комитет по культуре не знает, что мы вообще существуем. А тут из Санкт-Петербурга взяли и пригласили.

Мы там выступили успешно, привезли диплом третьей степени за спектакль и кучу дипломов в номинации "Художественное слово". Решили, что раз уж едем, то нужно в фестивале поучаствовать всем. Поэтому стихи читали и студенты, и преподаватели".

Будем пытаться

Кирилл Скобелин думает, что не очень годится в режиссёры и хочет попробовать себя в актёрской игре.

"Режиссер должен быть очень доходчивым, он должен парой слов уметь объяснять конкретные актерские задачи. Таких задатков у меня нет, мне проще самому показать, чем объяснить. Мне бы хотелось попробовать себя в профессиональной актерской среде, мне это ближе. Будем пытаться".

"Открой рот"

Актёрство Скобелин проявил, дважды поучаствовав в конкурсе "Открой рот", где строго оценивают и артистизм и технику чтения.

"И оба раза мне было немного неловко. Дело в том, что в обычной жизни я разговариваю довольно быстро, и дикция у меня невнятная, это моя проблема с которой давно борюсь. Как говорил один режиссер: "Не язык, а калоша". Но когда мне нужно сконцентрироваться и читать на сцене, видимо, мобилизуются какие-то скрытые ресурсы организма, в том числе речевые.

Поэтому и было неловко. Я-то знаю свои недостатки. Во второй раз вместе со мной участвовал профессиональный, опытный актер театра музкомедии, а выиграл я. Но, конечно, мое эго эта победа тешила каждый раз".

Фото: vk.com/kskobelin.