Барнаульский рыболовный клуб устраивает открытые соревнования

16 июля в Калманском районе на реке Алей пройдет второе соревнование барнаульского рыболовного клуба "Рыбак 22" по ловле донной удочкой.

Cоревнования по первому кубку прошли 17 июня на реке Калманка, в нем поучаствовали 26 рыбаков-любителей. Первое место занял Максим Мазалов. Он выиграл билет на концерт "Рок Хиты Resonance" на двоих, путевку на базу отдыха, денежный сертификат в автомастерскую и другие крупные призы от спонсоров. Серебряную медаль завоевал Артём Сармаев. Его подарок — бесплатное посещение квест-комнаты. Третье место занял самый юный участник — 10 летний Богдан Карцев. Он выиграл бесплатное посещение зоопарка. Всю пойманную рыбу отдали в "Лесную сказку" для питомцев.

Победители, призеры и участники следующего этапа тоже получат подарки от спонсоров.

Все желающие поучаствовать в соревновании могут вступить в группу "Рыбак 22", в которой будет опубликована карта места сбора.

Сбор участников в 6:30.

Эвита Коваленко