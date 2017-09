​Барнаульский ВИА "Prime time": "Наша работа — один большой прикол"

Еще год назад они выступали только на университетских солянках, а сейчас покорят концертные площадки Барнаула. "Prime time" — молодая музыкальная команда АлтГУ из девяти человек. Они играют каверы на популярные песни и всегда заводят публику с пол-оборота.

Музыкальная команда существует на базе Алтайского государственного университета три года. Ее руководителем был Илья Усатюк, музыкант групп Los Bakeros, Футурамены, Кобзарь и Со и других, но потом он уехал в Китай. Творческим наставником стал Михаил Банушкин, музыкант одной из самых популярных и успешных групп Барнаула — Paramaribo. "Когда я только пришел, это был просто университетский коллектив, который просто что-то умел, — вспоминает Михаил. — Но уровня музыкантов и самого репертуара было недостаточно, чтобы называться полноценной группой. Сейчас же это достаточно состоявшаяся и сыгранная команда".



Чтобы попасть в группу каждый из музыкантов прошел специальное прослушивание. "Здесь собрались ребята самых разных музыкальных вкусов и взглядов", — говорит гитарист Артем. "У нас очень дружно и весело, — рассказывает Михаил. — Наша работа — это один большой прикол. Раньше нам говорили: "Надо сделать на 8 Марта программу". Я просто воевал с нашими руководителями. Ну, как я заставлю ребят спеть, к примеру, Юрия Антонова? Им по 19 лет, они даже не знают, кто это! Я считаю, что "Prime time" — самый неформальный коллектив из всех в нашем университете и это делает нас независимыми. По крайней мере, нам так кажется. Подбор репертуара, исполнение, работа со зрителем - мы всё тщательно продумываем сами. Я думаю, то, что нам кажется прикольным, автоматически может быть прикольно для публики".

С репертуаром у ребят всё просто — они исполняют те песни, которые нравятся им самим. Например, на открытии учебного сезона на open-air сцене перед главным корпусом АГУ музыканты сыграли "Бьёт бит" (IOWA), "Believer" (Imagine Dragons), "Выхода нет" (Сплин), "Невеста" (Мумий-тролль) и другие. Песни собственного сочинения в группе пишут ударник Тим и гитарист Артем, но в своей группе "Outlooks". В "Prime time" не было ни возможности, ни необходимости делать что-то свое.

Однако группа уже дважды выступила в ежегодном краевом студенческом конкурсе "Феста" и заняла первое место именно в номинации "Авторская песня". Для этого ребята спели с Анжелой Быковой, давней подругой группы, которая и предложила исполнить песню ее собственного сочинения.

"Prime Time" вообще мои любимчики, — делится восторгом друг группы Ольга. — Недавно сыграли отличную программу на открытой сцене, подобрали такие разные песни, что мы с друзьями и натанцевались, и накричались вдоволь. Круто, что Миша Банушкин держит команду в форме. А после их крутого сольного концерта в июне стало ясно, что они еще всем покажут, что такое качественный звук".

Имя у группы появилось совсем недавно, как раз перед летним сольным концертом. Ранее ребята были просто ВИА АГУ. "Название родилось в самый критический момент, — рассказывает Михаил. — Мы года полтора перебирали разные варианты. Например, была идея "Why not" (в переводе "Почему нет"). Еще "We are!", похоже на "ВИА" по произношению. Но перед большим сольным концертом, когда было просто необходимо делать логотип и афишу, басистка Аня предложила "Prime time". Все участники сразу одобрили. Очень круто, коротко и ёмко".

Этим летом музыканты отыграли большой сольный концерт, выступили в Rock Pub, а еще приняли участие в music battle в Harat’s Pub. И это не предел. "Концерты вне стен университета — это более неформально, — отмечает Банушкин. — Ребята себя чувствуют не просто университетским коллективом, а именно "живой" бандой, у которой есть имя и лицо. Можно сказать, что мы вышли на новый уровень".



У музыкантов есть фирменный стиль в одежде. Для них специально были сшиты сценические костюмы, где основные цвета: синий, голубой, белый и красный. Сначала ребята не приняли сценический образ. "Голубые штанишки, красные галстуки, — вспоминает руководитель. — С одной стороны это достаточно "попсово". В нашем случае это выглядело вообще по-детски. Но когда ребята увидели себя, они все абсолютно сказали, что костюмы смотрятся офигенно. И уже сейчас идет работа над вторым комплектом сценической одежды".

С началом учебного года ребята возвращаются к работе, готовят новый репертуар. 16 сентября музыканты планируют выступить в Горном Алтае на международном форуме "Алтай-Азия". А в конце сентября в университете будет проходить серия промо-концертов для первокурсников от творческих коллективов АГУ, в том числе и "Prime time".

Кстати, сейчас в команде есть две музыкальные вакансии. Им нужны парень-вокалист (фронтмен группы) и клавишник. Но руководитель ВИА не исключает возможность создать и второй состав музыкантов.

Текст: Маргарита Мориц

Фото: "Prime time" Вконтакте.