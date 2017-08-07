​Барнаульский зоопарк отпраздновал день рождения

6 августа Барнаульский зоопарк отпраздновал свой седьмой день рождения. Торжественная часть началась с приветствия гостей и танцевальных номеров от детских танцевальных коллективов.

Ни один день рождения не обходится без подарков. Елена Хриспенс, директор школы №120, и Евгений Кулешов, директор компании "Фаворит", пришли на праздник с очень необычным подарком - молодой тёлочкой черного цвета.



После торжественной части на аллее друзей зоопарка были заложены сразу две звезды: компании "Мейтан" и звезда инвестиционно-строительной компании "Союз". Директор зоопарка Сергей Писарев высказал слова благодарности новым друзьям зоопарка и вручил директорам компаний настоящие сертификаты, подтверждающие то, что они внесли большой вклад в развитие зоопарка.



Праздник продолжили актеры из ансамбля старинного танца и музыканты. Организаторы вновь решились на творческий эксперимент, совместив искусство и животных, чтобы узнать, как хищники - волк, лев и медведь - реагируют на музыку. Гости зоопарка увидели, как скрипач играет льву, баянист - медведю, и саксофонист - волку. Животные отнеслись к музыкантом равнодушно, а вот зрители были под впечатлением.

На протяжении всей программы на площадках зоопарка работал шаржист и нарядные ходулисты.

Текст и фото: Александра Фоменко.