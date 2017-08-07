​Барнаульский зоопарк отпраздновал день рождения

6 августа Барнаульский зоопарк отпраздновал свой седьмой день рождения. Торжественная часть началась с приветствия гостей и танцевальных номеров от детских танцевальных коллективов.
Ни один день рождения
не обходится без подарков. Елена Хриспенс,
директор школы №120, и Евгений Кулешов,
директор компании "Фаворит", пришли на
праздник с очень необычным подарком -
молодой тёлочкой черного цвета.
После торжественной
части на аллее друзей зоопарка были
заложены сразу две звезды: компании "Мейтан" и звезда
инвестиционно-строительной компании
"Союз". Директор зоопарка Сергей Писарев высказал
слова благодарности новым друзьям
зоопарка и вручил директорам компаний
настоящие сертификаты, подтверждающие
то, что они внесли большой вклад
в развитие зоопарка.
Праздник продолжили актеры из ансамбля старинного танца и музыканты. Организаторы вновь решились на творческий эксперимент, совместив искусство и животных, чтобы узнать, как хищники - волк, лев и медведь - реагируют на музыку. Гости зоопарка увидели, как скрипач играет льву, баянист - медведю, и саксофонист - волку. Животные отнеслись к музыкантом равнодушно, а вот зрители были под впечатлением.
На протяжении всей программы на площадках зоопарка работал шаржист и нарядные ходулисты.
Текст и фото: Александра Фоменко.