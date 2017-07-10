​Барнаульцев приглашают в "городскую кругосветку за пять дней"

Языковая школа AaPPLE пригласила барнаульцев в "кругосветку". В течение пяти дней можно бесплатно прокачать свой английский, встретившись в ребятами-носителями языка из пяти стран.

Расписание кругосветки:



12 июля. Tom&Eva. США. Coffee-bar FreeMans (пр. Ленина, 57) в 17:00

13 июля. Quentin. Франция. Ледовый дворец "Динамо" в 18:00

14 июля. Kevin. Германия. Кофейня "Свитер" на пр. Ленина, 44-а в 18:00

15 июля. Angie. Мексика. Парк "Лесная сказка" в 12:00

16 июля. Riccardo, Alexandra, Ludovico. Италия. Renoir Coffee в "Ультре" в 12:00

Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 600-458, а узнать подробности в группе студии.