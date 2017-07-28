​Барнаульцев приглашают на ночную йога-велопрогулку с пикником и танцами

5 августа Центр саморазвития "Грааль" устроит вело-уикенд "Йога четырех стихий". Присоединиться к нему может любой желающий. Вечером участники отправятся за город к теплой речной протоке на велосипедах, устроят уютную поляну и останутся до утра.
Вело-уикенд - это легкий и уютный формат йоговских "посиделок". В программе:
- Занятия йогой и медитативные практики на берегу
- Купание (по погоде)
- Аква-йога
- Этническая дискотека (бубен, барабаны, тибетские чаши)
- Командная игра в алтимат (фрисби)
- Объединяющий костер
- Сырное фондю с сухариками, ароматный безалкогольный глинтвейн, травяной чай.
Поездка на велосипедах будет спокойной и займет 30-40 мин. Организаторы говорят, что в случае непогоды можно вернуться ночью в "Грааль" и поиграть. Возможны психологические игры, дискотека до утра, джем на барабанах или контактная импровизация.
Что взять с собой на його-вело-ночь:
- велосипед,
- спортивная одежда по погоде,
- ветровка (желательно непромокаемую, с расчетом возвращения в город ночью),
- купальник,
- фонарик,
- зажигалка или спички,
- питьевая вода
- фрукты, бутерброды и другую еду (из расчета на себя, с выкладыванием на общий стол),
- кружку для чая и глинтвейна,
- полотенце,
- плед,
- средство от комаров.
Машин сопровождения нет, так что рассчитывайте все вещи на свой рюкзак. Завить о своем участии можно по телефонам: 697-081, +7 961 995 9009.