​Барнаульцев приглашают в пеший кросс на 50 километров

2 сентября, в субботу, клуб "Идём пешком" в очередной раз предлагает горожанам прогуляться по живописным местам в черте города. Однако в этот раз прогулка обещает быть спортивной - дистанция составит 50 километров .

Маршрут будет пролегать через базу «Белочка», с. Борзовая заимка, вдоль реки Барнаулки по ленточному бору, через село Черницк. В одном месте реку придется преодолевать вброд (там по колено воды). 50 минут участники будет идти и 10 минут отдыхать. В таком режиме им предстоит пройти всю дистанцию.

Всех, кто хочет отправиться в это путешествие ждут у новой «Ленты» на ул. Власихинской 67 (на входе) в 8:45. Время старта: 9:00. Маршрут завершится в поселке Центральном, до города можно будет добраться на автобусах 108, 109, 51. Ориентировочно участники вернутся в 18:00.

Желающим прогуляться на меньшую дистанцию организаторы предлагают выбрать 10 км (сойти в с. Борзовая заимка) или 19 км (пос. Лесной). Нужно будет одеться и обуться по погоде для длительной прогулки, взять с собой перекус на два приема пищи и запас воды 1,5-2,0 литра.

«Пеший кросс имеет спортивный характер, где вашим соперником являетесь вы сами, - говорит организатор кросса Иван Харлей. - 50 км не столь большая дистанция. Просто цифра страшно выглядит. По равнине и на свежем воздухе пройти вполне реально».

Присоединиться к кроссу может каждый, для этого нужно лишь придти на точку сбора вовремя. Участие бесплатно. Вопросы по телефону +7 923 720 1746 (Иван).