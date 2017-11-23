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​Барнаульцев приглашают поучаствовать в Фестивале необычных санок

2017/11/23 13:21

16 декабря в Центральном парке пройдет большой праздник, посвященный туристическому фестивалю «Алтайская зимовка». Одним из главных событий станут соревнования креативных санок "Лечу, как хочу!".


Центральный парк приглашает творческих барнаульцев поучаствовать в состязании. Для этого необходимо придумать и смастерить оригинальное зимнее транспортное средство и подать заявку в свободной форме по e-mail: park-ko@mail.ru или телефону 63-45-75.

Конкурсные спуски с горки пройдут 16 декабря к 13.00, победитель получит приз. Заявки будут принимать до 12:00 16 декабря. Транспортное средство оценят по двум номинациям: "Самый летучий транспорт" и "Самый оригинальный транспорт".

Все участники заездов стройным парадом проследуют из парка на ул. Мало-Тобольская для участия в торжественном открытии праздника "Алтайская зимовка".

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