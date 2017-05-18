​Барнаульцев приглашают сфотографироваться с козой

20 мая в 18:00 приют для животных "Ласка" устроит благотворительную фотосессию с животными. Она пройдет в усадьбе ГМИЛИКА.

Чтобы получить отличные фотографии на память, нужно будет пожертвовать любую сумму в копилку приюта, которая будет расположена на территории фото-зоны. Все вырученные средства пойду на содержание животных приюта "Ласка".



Здесь можно будет сфотографироваться с очаровательной "дамой" - королевским пуделем Шанель, которая похожа на пушистое облако, со статным конем Сальвадором и лошадью Даяной. Здесь будут ласковые хаски Орхан и Салют, которых можно как следует обнять. А гвоздем программы станет ручная коза Верба. Ей всего четыре месяца, она любит гулять на поводке и сидеть на ручках.

Волонтеры Барнаульской группы помощи бездомным животным "Бездомыши" будут участвовать в программе "Ночи музеев" с удивительными изделиями ручной работы на благотворительной ярмарке.

Подробную информацию можно узнать по телефону +7 909 501 2579 (Люба).