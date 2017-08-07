​Барнаульцы исполнили эльфийские танцы в центре города

6 августа около театра драмы поклонники творчества Дж. Р. Р. Толкина устроили костюмированный бал. Легкие атласные платья изумрудного цвета, заостренные накладные уши, подтяжки и борода у мужчин – все это помогло передать атмосферу волшебного мира. Первая часть танцев – эльфийская – была посвящена 125-летию писателя.

В самом начале праздника провели небольшую викторину на знание вселенной Толкина. За правильные ответы на вопросы (например, как звали прародителя всех средиземноморских драконов) участники получали памятные призы. Также приз достался автору самого лучшего (по мнению Тари Гришиной – главного организатора бала) костюма.



Присоединиться к балу мог любой желающий, даже ребенок. Некоторые танцы разбирали на месте, прогоняли под счет, и только потом исполняли под музыку. А вот часть танцев была подготовленной и "сложной", их участники репетировали заранее в течение нескольких недель. Тем не менее, даже их повторяли перед главным показом, чтобы никто не запутался.

После трехчасовой части эльфийских вальсов, маршей и полонезов был большой перерыв, во время которого прямо под деревьями у фонтана устроили пикник . Всех угощали фруктами, кексами и чаем. Когда танцоры перевели дух, началась вторая часть – хоббичья. Ее посвятили Празднику урожая.

Балы по миру Толкина проводят в Барнауле регулярно. Самый первый бал прошел еще в 2007 году. Это стало доброй традицией, прерывать которую никто не собирается.

Текст и фото: Дарья Терехова.