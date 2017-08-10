Барнаульцы поучаствовали в отборочном туре Чемпионата России по чтению вслух "Открой рот"

В парке "Солнечный ветер" прошел отборочный тур Чемпионата по чтению вслух "Открой рот". Барнаул стал первым городом, где прошел этап этого всероссийского соревнования.

По правилам чемпионата, участники в течении одной минуты читают вслух без подготовки заранее выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивает технику и артистизм чтения по шестибалльной шкале, а затем баллы суммируются. Набравший больше всего баллов участник переходит в следующий тур. Соревнование включало три этапа — проза алтайских писателей, зарубежная проза и поэзия. Фаворитов невозможно было определить до последнего, поскольку, как правило, те, кто хорошо читают прозу, могут "завалить" поэзию и наоборот.







Победителем тура стал Андрей Безруков, который был хорош во всех номинациях. Он всего лишь на один балл опередил соперницу Дарью Эйдемиллер. Всего в соревнованиях участвовали 11 человек. Теперь Андрей Безруков, как победитель городского этапа, отправится на региональный этап (всего их семь - Восток, Сибирь, Юг, Атом, Москва, Центр и Север). Если он победит и в сибирском туре в Новосибирске, то поедет в Москву на финал.

Андрей получил в подарок книги из списка премии "Ясная Поляна" (партнер Чемпионата), за всю ее многолетнюю историю. Специальный приз приготовила и краевая библиотека имени Шишкова. Чемпион Барнаула по чтению вслух примет участие в записи нового аудиопроекта "80 книг за 80 дней". В нем книги, изданные в крае в течение 80 лет, начитывают медийные персоны, обычные барнаульцы и жители края. Аудиозаписи будут опубликованы в открытом доступе на сайте библиотеки.

Справка

Чемпионат по чтению вслух "Открой рот" существует с 2011 года. Каждый год количество городов, принимающих отборочные туры, увеличивается вдвое. В 2016 году "Открой рот" прошел в 111 городах. Судьями отборочных туров в разное время были Владимир Познер, посол Великобритании в России Лори Бристоу, писатель Александр Снегирев. Новый, 6 сезон Чемпионата России по чтению вслух, пройдет по системе осень-весна: отборочные туры будут проходить с конца лета 2017 года до начала весны 2018. Общероссийский финал чемпионата пройдет летом 2018 года в Москве. Отборочные туры пройдут более чем в 100 городах России.

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