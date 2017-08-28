Барнаульцы смогут бесплатно посмотреть на солнце в телескоп

Барнаульский планетарий каждую неделю в сентябре будет показывать Солнце в телескоп.

Наблюдения организуют каждый вторник с 5 сентября в 12:30. Сотрудники планетария предупреждают, что показы будут возможны при хорошей безоблачной погоде, чтобы как можно лучше увидеть пятна на дневном светиле.



Время показов - сентябрь - выбрано не случайно. Это самый благопрятный период для работы чувствительных приборов наблюдения за планетами и звездами, в отличии от жаркого лета и холодной зимы. Также в начале осени пятна на Солнце видны лучше, чем в любое другое время.

Оксана Исакова.