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Барнаульцы смогут бесплатно посмотреть на солнце в телескоп

2017/08/28 14:57

Барнаульский планетарий каждую неделю в сентябре будет показывать Солнце в телескоп.


Наблюдения организуют каждый вторник с 5 сентября в 12:30. Сотрудники планетария предупреждают, что показы будут возможны при хорошей безоблачной погоде, чтобы как можно лучше увидеть пятна на дневном светиле.

Время показов - сентябрь - выбрано не случайно. Это самый благопрятный период для работы чувствительных приборов наблюдения за планетами и звездами, в отличии от жаркого лета и холодной зимы. Также в начале осени пятна на Солнце видны лучше, чем в любое другое время.

Оксана Исакова.

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