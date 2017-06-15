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Барнаульцы устроят фестиваль блёсток

2017/06/15 19:42

В барнаульском парке "Арлекино" 16 июня состоится Beauty-вечер от фестиваля красок "Сияй!". Как уверяют организаторы, такого в России ещё не было – помимо залпов краски на этом фестивале будут ещё и залпы блесток.


Три года подряд участники этого фестиваля красок проходили по улицам Барнаула в пижамах — "Сонным парадом". В этом году организаторы решили сменить концепцию на "Сияй!" и теперь будут обсыпаться не только яркой краской, но и блестками.

Открытая вечеринка начнется в парке в пятницу в 18:00. Для всех гостей будет звучать музыка и работать Beauty-город, где каждый сможет получить блестящий образ от мастеров визажа и пофотографироваться. Для того, чтобы попасть в руки к визажистам, участникам фестиваля нужно будет выполнить задания организаторов, размещенные в группе Вконтакте.

После Beauty-вечеринки гости пройдут "сверкающим" парадом по улицам города.

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