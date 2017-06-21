Барнаульцы выпустили большой фотоальбом о природе Алтая

22 июня в ГМИЛИКА представят книгу Павла и Елены Филатовых "Алтай. Чудеса природы". Гости презентации смогут не только посмотреть и приобрести издание, но и пообщаться с фотографами, дизайнерами, путешественниками и учеными.

Барнаульский фотограф Павел Филатов вместе с супругой организовал множество экспедиций в разных странах, издал более миллиона почтовых открыток и несколько крупных альбомов. Его снимки вызывают восторг у тысяч пользователей соцсетей по всему миру, а краудфандинговые сборы всегда завершаются успехом. Его семья годами продолжает ездить, снимать, верстать, издавать. Новая книга Павла и Елены — это фотоальбом о "чудесах" российской части Алтайской горной системы: о Телецком озере, Чуйской степи и Белухе, о плоскогорье Укок и Северо-Чуйском хребте, о водопадах и загадочных петроглифах. Сами авторы называют ее "книгой про любовь", имея в виду любовь к искусству фотографии, путешествиям и удивительной природе России. В издании опубликованы не только снимки, но и очерки обо всех "чудесах" Алтая, писать которые Филатовым помогали научные консультанты: археолог Алексей Тишкин, географ Наталья Харламова, орнитолог Алексей Эбель.

Чтобы подробнее рассказать о книге и представить ее публике, Филатовы решили устроить открытую "пикник-презентацию" в усадьбе ГМИЛИКА и пригласить туда всех, кому интересно послушать о пейзажной фотосъемке и поездках по Алтаю. "У каждого кадра в книге есть своя история, — рассказывает Павел. — Глядя на многие, сам не верю, в каких сложных условиях и ситуациях они сделаны. Например, осенний снимок Катуни. Смотришь на него, и, кажется, сама идиллия: золото листвы, синева воды, ласковое солнышко. А по правде говоря, я даже не мог поставить штатив — меня просто сдувало со скалистого гребня".

Таких историй у Павла и Елены много. Но выступать 22 июня будут не только авторы — в музей приедут их друзья и помощники. Переводчики Екатерина Кротова и Ксения Смотряева расскажут, как работали над альбомом Филатовых, как разбирались с археологическими текстами и искали слова для черневой тайги, каменных грибов и прочих терминов. Основатель агентства Punk You Brands Данил Снитко расскажет о брендинге, создании рекламных роликов и презентационных фильмов. Мастер аэросъемки Антон Мелешкин — о фотопроектах "в полете", посткроссеры Галина Авдеева и Юлия Назаркина — о почтовых открытках и о том, как они разлетаются по континентам. Приедет и оформитель альбома — дизайнер, писатель Александр Карпов. Кроме того, гостей пикника ждет встреча с чемпионом России по автотуризму Владимиром Седых. "Многие фото, вошедшие в наши альбомы, сделаны в удаленных частях Алтая, — рассказывают Павел и Елена, — Всем “географическим мечтам” помог осуществиться Владимир — “укротитель бездорожья”, организатор и руководитель автоэкспедиций, с которым не страшно форсировать головокружительные перевалы".

"Пикник-презентация" начнется в 11.00. Завершить ее планируют в 19.00 слайд-концертом с участием трио "Музы Алтая" там же, в ГМИЛИКА. Музей, кстати, выбрали не случайно: ежегодно там проходит международный конкурс "Живая природа Алтая", который помог проявить себя многим местным авторам. Экскурсоводы музея тоже подготовятся к "пикнику" и покажут гостям несколько интерактивных программ и кинохроники.

Факт

Почти все фотографии в книге "Алтай. Чудеса природы" отсняты цифровой камерой Nikon D800.

Жанна Редько