​Большой гость. Шесть причин сходить на встречу с писателем Евгением Водолазкиным в Барнауле

18 июля в 15:30 один из популярнейших писателей России Евгений Водолазкин встретится с барнаульцами в "Шишковке". Рассказываем, почему надо обязательно сходить на эту встречу.

1. Водолазкин - лауреат самой авторитетной национальной литературной премии - "Большая книга". Опубликованный в 2009 году роман "Соловьёв и Ларионов" вошёл в шорт-лист премии 2010. Следующий роман, "Лавр", был удостоен премии в 2013 году. В 2016 году роман "Авиатор" получил вторую премию "Большой книги".

2. Водолазкин - сам по себе титулован. В России его называют "русским Умберто Эко", в Америке - после выхода "Лавра" на английском - "русским Маркесом". Его произведения переведены на многие иностранные языки.

3. Водолазкин - и литератор, и ученый одновременно. И это уникальное сочетание. Он филолог и большой специалист по древнерусской литературе. Окончил аспирантуру Института русской литературы АН СССР, отдел древнерусской литературы, возглавляемый самим академиком Дмитрием Лихачёвым. Теперь он доктор филологических наук.

4. Водолазкин - член жюри многих премий по литературе. А значит, этот человек в коей-то мере влияет на современный читательский вкус. Более того, его романы третий год занимают вершину рейтинга у читателей "Шишковки".

5. Водолазкин виртуозно владеет русским языком. Критики отмечают его особый дар облекать в слова самые неуловимые ощущения, звуки и запахи. Он блестящий стилист, который мгновенно подмечает и передает нюансы языковых изменений. В какую бы эпоху не поместил автор своих героев, их "голос" всегда достоверен. И, надо ли говорить, что обладая такой способностью, этот писатель - просто изумительный рассказчик, у которого есть оригинальные ответы на многие вопросы современности.

6. Водолазкин приедет не с пустыми руками. Накануне визита писателя на Алтай библиотека провела конкурс вопросов писателю. Из них сформировали шорт-лист. Три лучших вопроса определит сам Евгений Водолазкин и подарит их авторам свои книги с автографами. С шорт-листом можно ознакомиться на сайте библиотеки. Задать свой вопрос можно на встрече, куда "Шишковка" приглашает всех желающих. Вход свободный.