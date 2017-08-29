Большой праздник. Танцевальные школы Барнаула презентуют свои программы в парке

16 сентября в парке "Арлекино" пройдет грандиозный танцевальный флэшмоб "В ритме сердца".

Проект призван побудить горожан к движению. «Часто происходит так, что человек хочет танцевать, но стесняется. Придти в студию - это некое преодоление себя, - говорит организатор праздника Елизавета Горбунова. - Человек думает, что совсем не умеет двигаться и будет выглядеть глупо. Или просто не знает, с чего начать. Мы хотим показать, что танцевать могут все и помочь людям влиться в танцы».



Лучшие школы и студии города представят на празднике свои программы, так что будет возможность присоединиться к одному из направлений. Если хотите танцевать, но не определились с видом танца - вам сюда.

Современные, восточные, ирландские, фламенко, балет, аэробика, танго - все известные направления танца будут представлены на празднике. Найдется занятие и для самых маленьких (в некоторых школах учат танцевать деток от 2 лет) и для пожилых людей (многие танцы подойдут для любого возраста). На сегодняшний день к проекту присоединились:

Студия танца и фитнеса Fresh

Студия танца и фитнеса Janeiro

Коллектив современного танца Smile

Amigos dance club

Аваллон - ирландские танцы

Школа танцев Los Rumberos

DEF22 | Студия танцев и фитнеса DEF

Студия танца Zasteklom

Фламенко Suerte

Студия классического и современного танца "Вариация"

Студия восточного танца "Джумана"

Краски - семейный центр

ТСК "Династия"

Студия танца для детей "Гармония"

Танцевальный коллектив "Весёлочки".

Это те, кто подтвердил свое участие. Скорее всего, школ будет еще больше. Сейчас участники разучивают общий танец, к которому может присоединиться любой желающий. По словам Елизаветы Горбуновой, движения очень просты, и даже если вы совсем не умеете танцевать и боитесь выглядеть смешным, стоит присоединиться - ваш танец органично впишется в общий. Подробности о репетициях и флэшмобе смотрите в группе проекта Вконтакте и Instagram.

Гостей ждут мастер-классы от танцевальных студий, аниматоры, аквагрим, экскурсии с закрытыми глазами. Свои программы представят школа имиджа NEW YOU, Школа ораторского искусства и мастерства, школа "Пространство этикета", флипбук-студия (живая книжка с историей). Будет работать ярмарка детских товаров.

Если хотите поучаствовать в празднике со своими мастер-классами или товарами, обращайтесь сюда. Начало праздника в 13:00.