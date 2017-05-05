"Будет забавно". МТА закрывает сезон спектаклем по Островскому

Этот театральный сезон в МТА и открылся, и закроется именем Островского: в октябре Анна Зуева поставила здесь поэтичную "Грозу", а в конце мая нас ждет спектакль-фарс Дениса Малютина "Бальзаминов". Оба режиссера, кстати, приехали в Барнаул из Новосибирска. Денис был членом жюри II Всероссийского молодежного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина и уже тогда успел оценить возможности труппы МТА в спектаклях "Вишневый сад" и "Обыкновенное чудо". Позже режиссер увидел "Чертову закуску", "Сокровища капитана Флинта", апрельские "Иллюзии" и везде отметил высокий профессиональный уровень работы артистов. Поэтому с радостью откликнулся на предложение театра поставить с ними спектакль.

В "режиссерском списке" Дениса Малютина пестрит современная драматургия: здесь Ярослава Пулинович, Ясмина Реза, Владимир Зуев, Нил Саймон. Однако за классику постановщик тоже берется с большим энтузиазмом — для дипломного спектакля он выбрал "Маскарад" Лермонтова, а в прошлом году ставил в Минусинском драматическом театре "За двумя зайцами". Вместе с руководством нашего МТА он вновь пришел к Островскому — к историям о Мишеньке Бальзаминове. "Александр Островский — это русский Уильям Шекспир, — говорит Денис Малютин. — Я считаю, что его интересные актуальные пьесы — прекрасный повод становиться как режиссеру. И важно, чтобы молодое поколение познавало эту драматургию".

Полотно Александра Островского постановщик резать не стал: трилогию "Картины московской жизни" лишь немного сократят в процессе репетиций, и то только там, где это покажется необходимым. "Я уважаю желание зрителя увидеть историю, — объясняет режиссер, — поэтому Бальзаминов проживет в моем спектакле полноценную жизнь". Главную роль исполнит Андрей Потереба, блистательно воплотивший образ Епиходова в "Вишневом саде” Сергея Афанасьева. Что примечательно, в отличие от Ивана Стебунова, который все-таки сыграл в "Обыкновенном чуде", опытный артист Денис Малютин отказался от соблазна выйти на сцену. "Внутреннее желание, конечно, есть, и актерское нутро во мне “сидит”. Но я реализую его в процессе репетиций. Как артист на сцену я уже вряд ли выйду — растерял тренаж, и режиссура увела меня в другую сторону".

Раскрывать секреты художественного и музыкального оформления новой постановки в театре не хотят — говорят лишь, что спектакль будет оформлен в иллюзорных красках фарса: без привязанности ко времени и быту, "воздушно" и фантасмагорично. "Зрителю будет забавно", — говорят постановщики. В качестве художника над спектаклем работает уже знакомый барнаульской публике Николай Чернышев.

Премьерные показы спектакля "Бальзаминов. Женитьбы" пройдут на основной сцене МТА 30 и 31 мая. Стоимость билетов 200–400 рублей.