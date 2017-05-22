Человек и драматург: барнаульские артисты представят публике пьесу Вадима Климова

В краевом театре драмы возрождают проект открытых актерских читок "Время “Ч”". Возрождают в новом формате: теперь его гостей будут знакомить с пьесами алтайских авторов, первым из которых станет Вадим Климов — арт-критик, комиссар галереи "Республика ИЗО", журналист и драматург.

Экспериментальный проект театра драмы "Время “Ч”" уже не первый год знакомит местную публику с современной драматургией, собирает барнаульцев на актерских читках и обсуждениях актуальных пьес. На малой сцене театра уже прозвучали "Царапины дождя" Яны Добревой, "Сатори" Константина Костенко и "По-другому" Светланы Баженовой, "Калека с острова Инишмаан" Мартина Макдонаха, "Развалины" Юрия Клавдиева, "Ба" Юлии Тупикиной и "Каренин" Василия Сигарева. Теперь пришла очередь наших драматургов. "Так выходит, что как раз своих авторов мы не всегда знаем, — говорит директор театра Любовь Березина, — мало о них слышим. Как говорится, “нет пророка в своем отечестве”. Это грустно, это неправильно, и мы решили это исправлять".

Начать решили с драматургии Вадима Климова. За последние пару лет известный в Барнауле критик и журналист написал с десяток пьес. Прочитать их можно на сайте "Проза.ру", в театральной онлайн-библиотеке Сергея Ефимова, в Петербургском театральном журнале, в литературном альманахе "Ликбез". Кроме того, скоро выйдет сборник Климова, совместный с Александром Строгановым и Олегом Каниным. Как рассказывает Вадим, сегодня драматургия занимает в его жизни далеко не последнее место: "Это стало еще одной важной частью моих отношений с миром театра. Раньше я был только критиком, иногда — продюсером спектаклей, а теперь стал автором. И признание для меня важно, конечно. Это для любого автора важно, если он не психопат".

Для читки в театре драмы Вадим Климов выбрал пьесу "Как заставить себя смеяться", которая в прошлом году победила в краевом конкурсе драматургических произведений "Авторская сцена Алтая". Это небольшая пьеса о сложностях семейных взаимоотношений в современном мире и о сложностях самого этого мира, который так стремительно меняется. "Но в первую очередь это семейная история", — подчеркивает Климов. В пьесе шесть героев, на читке будет шесть актеров. Вадиму предложили самому прочесть авторские ремарки — он поскромничал, однако присутствовать на читке и обсуждении будет обязательно. "Для меня это новый опыт, — признается драматург. — Я же не так давно позиционирую себя как автор — может быть, год или полтора. По моим произведениям ставили спектакли в экспериментальных пространствах, а вот актерских читок в театре еще не было. Конечно, мне волнительно и “переживательно”, но жутко любопытно, как все пройдет".

"Время “Ч”" с Вадимом Климовым начнется 23 мая в 18.30. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра, а также на сайте kassy.ru.

В театре драмы планируют чаще обращаться к творчеству алтайских драматургов. Читки проекта "Время “Ч”" — это только первый шаг. В июне театр запускает творческую лабораторию: молодые режиссеры будут ставить там спектакли по пьесам местных авторов.

Жанна Редько