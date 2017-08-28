Что происходит на барнаульской "Спичке"

Когда-то на улице Ползунова располагались цеха сереброплавильного завода, позже — мощнейшая фабрика Сибири, но в 1990-х сюда пришло запустение. Сейчас огромная территория в 7,5 га кажется заброшенной и вроде бы никому не нужной. Однако барнаульцы доказывают: «Спичка» живет и сегодня.

Частная территория



В марте этого года территорию бывшего сереброплавильного завода продали с аукциона за 162,3 млн рублей. Все 17 зданий и земельный участок достались компании «Матч», которой владеют сын Нодара Шонии Владислав и бизнес-партнер семьи Ракшиных Виталий Денисов. Новые собственники до сих пор не готовы рассказать, что именно планируют делать со своим приобретением, однако точно известно: его поделят на зоны.

Проект уже готов. Аттестованный эксперт Минкультуры архитектор Екатерина Шаповаленко выделила на карте территории три участка: это охраняемая зона, где располагаются семь памятников архитектуры, зона природного ландшафта, где раньше был аптекарский сад, и, наконец, зона «регулирования застройки и хозяйственной деятельности», где может быть официально разрешено коммерческое строительство.

Стоит уточнить, что такая застройка возможна только с соблюдением ряда требований, таких как высота здания, его цветовое решение и архитектура в целом. Проект Екатерины Шаповаленко уже прошел историко-культурную экспертизу и предстал на суд общественности. Если его одобрят, он направится в Министерство культуры за окончательной визой.

Арт-конвейер

Пока территорию «спички» делят, там вовсю кипит культурная жизнь. Началось все с камерной театральной студии, которую создала артистка краевого театра драмы Ольга Любицкая. В какой-то момент Ольга решила, что одного театра в ее жизни недостаточно и нужен второй — свободный. Так по адресу Ползунова, 37 появилась студия «Другой», где не только ставят спектакли, но и обучают всех желающих актерскому мастерству, сценречи и сцендвижению.

Через несколько месяцев барнаульский предприниматель Андрей Кондрашевич открыл в этом же здании полноценное арт-пространство «Спичка». Сегодня независимые театральные студии ставят здесь пьесы, актеры со всего края собираются на «слепые» читки, литераторы устраивают поэтические вечера, художники — перфомансы и вернисажи.

Так, 31 августа театр-студия "Nahaliro" снова представит спектакль "Душевнобольной" по пьесе Ю. Хортиева, а 10 сентября Первая театральная студия даст «Чайку» по чеховским мотивам. Почти каждую неделю здесь затевают что-то новое, и у кураторов арт-пространства много планов на следующий сезон. Потеря площадки в эти планы точно не входит.

Им не все равно

Не готовы расстаться с территорией фабрики и волонтеры движения «Субботники на “спичке”». Уже два года, не пропуская ни одной недели, они собираются здесь, чтобы привести историческое место в порядок. Убирают мусор, расчищают заводские стены, облагораживают ландшафт. Все это без какой-либо коммерческой выгоды. 26 августа на «спичке» прошел 100-й по счету субботник, и останавливаться энтузиасты не планируют.

Один из основателей движения — архитектор Александр Деринг — даже выступил с гражданской инициативой и подготовил эскизы реновации территории сереброплавильного завода. В нем нашлось место и для памятников архитектуры, и для гостиниц с ресторанами. Пока не известно, как отнеслись к этому проекту новые собственники.

Небезразлична судьба бывшей фабрики не только архитекторам, волонтерам и творческой интеллигенции. Журналисты пишут колонки в ее защиту, музей «Мир камня» регулярно проводит там пешеходные познавательные экскурсии, а пользователи соцсетей устраивают открытые обсуждения. Больше всего они опасаются, что на месте, откуда начался Барнаул, возведут огромный торговый центр.

Жанна Редько.