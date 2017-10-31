​Дед Мороз из Великого Устюга и Смешарики выступят в Барнауле на зимних каникулах

Дед Мороз из Великого Устюга и театр ростовых кукол "Смешарики" дадут детское новогоднее представление.

Интерактивный спектакль создан на основе и по мотивам популярнейшего мультсериала "Смешарики" - одного из лидеров рынка мультипликации в России и за её пределами.



Из представления, насыщенного музыкой, песнями и всевозможными приключениями маленькие зрители узнают всё о настоящей дружбе и окунутся в водоворот приключений вместе со своими любимыми героями – Крошем, Ёжиком, Нюшей, Барашем, Кар-Карычем и, конечно, Дедом Морозом.

Театр - обладатель лицензии на использование персонажей мультсериала "Смешарики". Справки по телефону: 533-023.

Место: ДК "Сибэнергомаш"

Время: 4 января, 15:00

Цена: 600-1600 рублей. Дети до 5ти лет бесплатно (без предоставления отдельного места).