Дерзкий арт. В Барнауле открывается большая молодёжная выставка

Галерея "Республика ИЗО" открывает новый сезон. 23 сентября она представит публике большую выставку "Собрание 5": живопись, графику, цифровые иллюстрации, фотографии и скульптуру более сотни молодых барнаульских авторов.

Выставочный проект "Собрание" вот уже пятый год собирает на одной площадке произведения местных художников. Вернисаж обычно проходит в сентябре-октябре. Отбор всегда был открытым, любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет может принять участие в экспозиции. Есть только одно условие: все работы должны быть оформлены по установленным правилам. Так "Собрание" позволяет начинающим авторам сделать первый шаг в выставочной деятельности. В галерее рассказывают, что количество и качество работ год от года только растет, кроме того, меняется и сам проект.

"В этот раз “Собрание” получилось более любительское, свободное и дерзкое, — говорит куратор выставки Лидия Рыжова. — Раньше к нам приходили ребята, которые “варятся” в культурной жизни, участвуют в биеннале “Аз.Арт. Сибирь”, учатся в политехе или НГХУ. За пять лет о проекте узнали те, кто к художественному мейнстриму отношения не имеет и создает работы для себя. Именно в этом году получилось так, что вторая категория как минимум сравнялась с первой. Это вовсе не плохо, новички иногда приятно удивляют".

116 художников принесли на пятое "Собрание" живопись, графику, цифровые иллюстрации, фотографии, полигональные бумажные модели и изделия декоративно-прикладного искусства. Всего около 350 произведений. Среди них имеются работы известных барнаульских графиков, преподавателей АлтГТУ Ивана Быкова и Юрия Гребенщикова, картины Антона Кондакова и Анастасии Алдошиной, триптих художницы Юлии Казаниной, созданный с помощью скейтборда, крупный неоднозначный проект молодого автора Романа Ведяйкина и множество новинок от других барнаульских художников, большинство из которых выставляются в первый раз.

"Нам принесли много небольших, камерных работ, — добавляет Лидия. — Из фотографии хочется отметить Рузану Зурабян, она представила серию портретов своих знакомых архитекторов (в том числе будущих) и вообще людей культуры на фоне зданий, которые близки им по духу. Есть интересная цифровая графика и иллюстрации, например, Никиты Пономарева-Кабанова, он очень вырос с момента прошлой выставки".

Для барнаульской публики "Собрание 5" — это возможность не только познакомиться с молодым искусством города, но и поддержать его: многие авторы выставили свои картины на продажу. Стоимость варьируется от 500 рублей до 70 тыс. рублей.

Открытие выставки состоится 23 сентября в 16.00. Вход на вернисаж свободный, в последующие дни стоимость билета — 30 рублей.