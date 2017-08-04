«Дивный новый мир»: рок-группа Louna представит в Барнауле новый альбом

Концерт рок-группы Louna пройдет в Барнауле 17 октября. Музыканты представят свой новый альбом «Дивный новый мир», который стал одним из самых ожидаемых релизов года. Коллектив готовит концептуальное шоу, которое станет самым ярким в концертной истории группы.

«Дивный новый мир» — четвертый альбом российской рок-группы Louna. Его название связано с известным романом-антиутопией О. Хаксли «О дивный новый мир». Новые песни не пересказывают книгу, а рассказывают об обществе, которое живет по законом антиутопии, «слепя веря пропаганде и навязанным ценностям". Собрать деньги на запись альбома группе помогали слушатели: на сайте "Планета.ру" проект поддержали более 1200 человек.

Свой первый альбом «Сделай Громче!» Louna выпустила в 2010 году. Через два года музыканты представили пластинку «Время Х», а в 2013 году записали альбом «Мы — это Louna» (2013). Осенью 2015 года группа Louna выступила с симфоническим оркестром в «Крокус Сити Холле» с программой «Песни о мире».

В составе группы Лусинэ Геворкян (вокал), Виталий Демиденко (бас-гитара), Рубен Казарьян (гитара), Сергей Понкратьев (гитара), Леонид Кинзбурский (барабаны).



Концерт пройдет в барнаульском клубе "Фараон" 17 октября в 19.00. Цена билетов: от 1200 до 2600 рублей.



Справка



Louna — одна из востребованных групп на российской рок-сцене. Коллектив был основан в 2008 году. Их дебютный концерт состоялся в 2009 году. Группа несколько раз побеждала в разных номинациях хит-парада «Чертова Дюжина».

Источник фото: vk.com/louna_brn2017

