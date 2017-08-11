​Джеймс Кэмерон раскрыл подробности продолжений фильма "Аватар"

Джеймс Кэмерон поделился подробностями съемок продолжения знаменитого фильма "Аватар" и рассказал журналу Empire о том, кто будет играть главного злодея.

"Концепция продолжений „Аватара“ в том, что мы берем уже знакомых персонажей, —сказал Кэмерон. — Есть, конечно, новые герои и новые создания, но, по сути, мы берем знакомых героев, помещаем их в незнакомые места и путешествуем вместе с ними. В мою задачу не входило представлять новых персонажей каждый фильм. И то же самое с антагонистом. Новые злодеи не появятся. Один и тот же злодей на протяжении всех четырех фильмов очень хорош и становится еще круче".



О том, что Стивен Лэнг вернется в образе генерала Куорича в «Аватар 2», стало известно несколько лет назад. Но никто не ожидал, что он вернется навсегда. Лэнгу предстоит провести в этом образе все последующие три серии.

Каждое из продолжений "Аватара" будет иметь отдельную, законченную структуру, но при этом все они расскажут одну большую историю. Режиссер снимает все три части продолжения параллельно. Эту идею он позаимствовал у Питера Джексона, который так же работал над трилогией "Властелин колец".





Участие в проекте подтвердили все главные герои первой части "Аватара" - Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер. В первом "Аватаре" генерал Куорич был убит. Так что пока не понятно, как он появится снова. Возможно, он станет наполовину машиной или вселится в тело синекожего НаВи. Кэмерон не разглашает подробности сюжетов, говорит только о том, что «они будут круты, и вы будете сидеть с открытым ртом».

Фото: www.kinopoisk.ru.

