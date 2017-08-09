​Егор Крид даст большой сольный концерт в Барнауле

23 сентября в Барнауле с большим сольным концертом выступит артист лейбла Black Star Inc и завидный жених Егор Крид.

Его песни занимают все первые строчки музыкальных чартов и хит парадов. Впервые о нем узнали в 2011 году, когда он выложил в интернет свой первый клип "Любовь в сети", который он снял самостоятельно. В 2012 году Егор стал победителем конкурса "Звезда Вконтакте — Пятый канал" в номинации "Лучший хип-хоп проект", после которого выступил со своей песней "Вдохновение" на одной из главных эстрадных площадок Санкт-Петербурга — в концертном зале "Октябрьский".

После выхода кавера на песню Тимати "Не сходи с ума", счётчик просмотров которого перешагнул отметку в миллион, на юного исполнителя обратил внимание лейбл Black Star Inc.

В 2014 году Крид выпустил сингл "Самая Самая", и он занял все первые строчки хит-парадов и музыкальных чартов. Сейчас у видеоклипа больше 100 миллионов просмотров на YouTube. В 2015 году исполнитель выпустил первый студийный альбом — "Холостяк". Новым хитом стала песня "Невеста".

Крид исполнит на сцене ДК Моторостроителей песни из своего нового альбома "TBA".



Место: ДК моторостроителей

Время: 23 сентября, 19:00

Цена: 1200-2700.