​Эксклюзивно. 10 игрушек handmade, которые барнаульцы продают в сети

В Барнауле можно найти немало умельцев, которые делают игрушки своими руками. Такой handmade не оставит равнодушным даже взрослого. "Афиша.Алтапресс" разыскала в сети симпатичные творения. Рассказываем и показываем.

Козы, петух и повар



Игрушки мастера Алены отличаются многообразием. Поделки сближает техника исполнения. В остальном они разнятся. Так, оказалось, что грызуны грызунам рознь. К примеру, эти мышки явно не из наших краев. Сине-красные костюмы и сумки, полосатая кожа и полное отсутствие усов. В общем, те еще чудики. Есть козочки с золотистыми рожками и серебристыми копытцами и импозантный петух в холщовых штанах и расшитой косоворотке. Для любителей кавказской кухни Алена сделала игрушку-повара: белый колпак, красный фартук, черные пуговицы и усища. Конечно, хачапури этот красавец вам не приготовит, а вот атмосферу тепла и уюта на кухне создаст.

Снеговики

Эти "снежные" создания вопреки законам природы летом не растаяли и на них до сих теплые шапки, варежки и повязали шарфы. Рукодельница Оксана вспоминает, что вязаные и плетеные игрушки вызывали у нее восторг ещё в детстве, а позже крючок и спицы стали ее хобби. Она вязала ажурные салфетки и одежду, а в прошлом году захотела мастерить игрушки. "Снеговиков я связала ещё зимой, это мои первые игрушки на продажу", - говорит Оксана. Она признается, что темпы работы зависят от того, кому предназначена игрушка. Если для себя, то вязание может занимать и пару недель, а если на заказ, то несколько дней.

Хозяйка со скалкой

Эта шатенка в синих тапочках и серебристых бусах - настоящая хозяйка. По словам автора игрушки Виктории, интерес к куклам у нее появился, когда родились дочки. "Мои доченьки любят играть в кукол. Вот я и решила, а почему бы не сделать игрушку самой? Зашла в Интернет, посмотрела множество вариантов, среди которых “тыквоголовки”, “большеножки” и “куклы-держатели”. Остановила выбор на последних. Сшила игрушку по образцу, а лицо нарисовала на свой вкус". На каждую куклу у мастерицы уходит два-три дня.

Кукла с пуговкой



Растрепанное чудо с голубыми глазами чем-то напоминает всеми любимого домовенка Кузю. Правда, на домохозяйку она не слишком походит. Ведь на ней серый спортивный костюм, - видимо, эта кукла знает толк в спорте. По рассказу мастерицы Майи, на творчество ее вдохновили примеры работ других кукольниц из сети. "Сначала делала куклы из колготок, затем из ткани, а сейчас осваиваю технику амигуруми. Эту куклу я шила неделю, она действительно вышла спортсменкой: в руках у нее кожаная спортивная сумка". Майя отмечает, что игрушки, как правило, делает для души, а не на заказ, хотя иногда все же продает свои творения.

Кукла с длинными волосами

Еще одно чудо с длинными, как у Рапунцель, волосами. А может, это она и есть, только на современный лад. Как бы то ни было, ее роскошные локоны и изящные башмачки приведут в восторг истинных леди. Автор куклы Елена признается: "Я даже представить не могла, что буду шить кукол. Как-то я искала информацию по флористике и увидела розыгрыш кукол Татьяны Коннэ (известного московского дизайнера - прим. авт.), решила поучаствовать, но, к сожалению, мне не повезло. Тогда я решила сама сделать что-то подобное, посмотрела мастер-классы и начала творить. Первая куколка, конечно, была далека от идеала. Вообще, никогда не знаешь, что получится в итоге. Например, эта игрушка задумывалась как кукла-болтушка - у нее верхняя часть ножек и ручек не набита, поэтому она очень подвижная. Мне радостно видеть, что мои “куклёшечки” приносят кому-то счастье. Тогда я понимаю, что создаю кукол не напрасно".

Сова

Эта пестрая миниатюрная игрушка не похожа на мудрую сову - скорее, на легкомысленную. Хотя по уверениям рукодельницы Ирины, эта сова - "бабушка". "Когда я выбирала ткань для будущей игрушки, обратила внимание на ее пеструю расцветку, и у меня возникла ассоциация с бабушкой-совой, которая оберегает домашний очаг, - говорит мастерица. - Сделала лекало, раскрой, затем сшила тело, набила его холлофайбером, пришила крылья, ушки и глаза. На все про все ушел день". Вообще, самодельных игрушек у Ирины не так много, потому что она их не коллекционирует, а дарит детям, в том числе лежащим в онкоцентре.

Мишка

Очаровательная мишка Тедди станет украшением любой комнаты. Ее ореховая шубка, цветастое платьице и сиреневое ожерелье на шее вызовут умиление. К тому же эта игрушка может составить отличную компанию неуклюжему мишке, который наверняка завалялся у вас на диване. Автор куклы Анна говорит, что это не первая ее работа - несколько месяцев назад она уже делала игрушку, тоже мишутку, только с серым мехом и коричневым носом, а для украшения повязала на нее кремовый бант.

Цифра

ОТ 450 до 3 000 рублей стоят игрушки барнаульских мастеров handmade в интернете.

Аркадий Шабалин.