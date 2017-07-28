"Эти ребята вернули нам Цоя!" Почему нужно сходить на концерт "Симфонического КИНО" в Барнауле

16 ноября в Барнаул впервые приедет проект "Симфоническое КИНО". Легендарные песни Виктора Цоя прозвучат в исполнении оркестра и гитариста "КИНО", "носителя уникального языка" этой группы Юрия Каспаряна.

Впервые оркестровые версии легендарных песен написал известный современный композитор Игорь Вдовин в 2010 году для грандиозного фестиваля "20 лет без КИНО". Композиции были настолько тепло приняты публикой, что решили подготовить сольную программу, добавив знаковую для всех меломанов гитару Юрия Каспаряна. Так и родился проект "Симфоническое КИНО" - единственный в своем роде, не имеющий аналогов в истории русского рока.



Видеоряд для проекта, полностью передающий дух легендарной группы, создал Александр Цой, сын Виктора.

"В "Симфоническом КИНО" я занимаюсь видеоартом - делаю анимацию, которая выводится на экран во время концертов, - рассказал Александр в интервью "Медузе". - Вообще, по-моему, с этим проектом все получается круто. Кажется, оркестр - один из немногих способов исполнить музыку без вокала, чтобы она так же круто и эффективно звучала, - многие каверы не удаются ведь именно из-за вокала. Спеть не у всех получается, люди ждут уже конкретного голоса".

Критики пишут, что в проекте "бесценная коллекция песен группы "преподнесена слушателю интеллигентно и осторожно". Все интонации сохранены и представлены в качественном симфоническом исполнении. Музыканты отполировали мелодические линии, трепетно выстроили композиции и принципиально сохранили все акценты именно там, где их оставил Виктор Цой.

Участие в проекте Юрия Каспаряна - отличный подарок для ценителей. Его гитару узнают с первой ноты. Он с легкостью перенесет слушателя в то время, где Цой по-настоящему жив. "Хорошие, интересные ощущения, тонешь в море музыки, забываешь себя, - говорит Каспарян о работе в проекте. - То, что я играю гитарные партии точно как в "КИНО", входило в концепцию. Небольшие изменения, конечно же, есть. Чаще всего, чтобы оставаться в настроении, созданном оркестровкой: больше piano, отказ от overdrive..."

Справка

Юрий Каспарян - советский и российский гитарист, с 1982 года и все годы существования - участник легендарной группы "КИНО". Один из основных участников группы Сергея Курехина "Поп-механика". С 1990-х начал сотрудничество с Вячеславом Бутусовым, вместе с ним участвовал в записи альбомов "Незаконнорожденный" и "Звездный падл". С сентября 2001 постоянный участник группы "Ю-Питер", в репертуаре которой постоянно есть песни "Кино".

Игорь Вдовин - один из самых популярных и уважаемых российских композиторов нового времени, автор музыки к культовым кинофильмам: "Богиня: как я полюбила", "Garpastum", "Меченосец", "Русалка" и другим. Был номинирован на престижную кинопремию "Ника". Сотрудничал с известными музыкальными коллективами "АукцЫон", "Колибри", Messer Chups, Zемфира и т.д. Автор нескольких сольных альбомов инструментальной музыки.

Место: ДК "Сибэнергомаш"

Время: 19:00

Цена: 1200-2800 рублей.

Фото: vk.com/symphokino_official.