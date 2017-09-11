"Феномены", Бунин и губернаторская ёлка: чем театр драмы будет удивлять барнаульцев в новом сезоне

В краевом театре драмы 8 сентября открыли 96-й театральный сезон. Первый спектакль, который после летнего перерыва увидели зрители – "Феномены" по пьесе Григория Горина. Работники театра на пресс-конференции перед премьерой показали театрализованное представление с гадалками и блогерами и рассказали о том, что ждёт нас в новом сезоне.

О "Феноменах"



Зрители спектакля увидят встречу трёх людей с уникальной способностью – верить, что у них есть уникальная способность. Кто из героев настоящий экстрасенс, а кто шарлатан, не известно. Режиссёром-постановщиком стал Александр Зыков. В спектакле заняты любимые зрителями Антон Кирков и Эдуард Тимошенко. По словам Любови Березиной, директора театра, пьесу выбрали потому, что и она, и режиссёр были лично знакомы с драматургом и просто влюблены в творчество Григория Горина. "Феномены" будут актуальными в наше время веры в чудеса, снятие порчи и привороты.

О гастролях

"Я считаю, что юбилейный 95-й сезон мы закрыли достойно – триумфальными гастролями в городе Иркутске. Зрители из этого города до сих пор пишут нам хвалебные отзывы, – рассказала Любовь Березина. – Честно скажу: мы очень боялись ехать на эти гастроли. Иркутск – город с богатой театральной историей, туда приезжает множество именитых театральных трупп. Иркутский зритель достаточно искушён, но аплодировал нашим артистам по пятнадцать минут после каждого спектакля и кричал "Браво!". Директор драмтеатра надеется повторять успех гастролей ежегодно.

О традициях

Традиционно с началом сезона возобновятся театральные читки "Время Ч" и "Театральная гостиная", где можно будет пообщаться с актёрами в неформальной обстановке.

Планируется постановка ежегодной новогодней сказки на губернаторской ёлке и новогоднего вечера для взрослых зрителей. Сказочную постановку детям подарит режиссёр Максим Астафьев, "заслуженный сказочник", как называют его в театре.

О прибавлении



Театр драмы ждёт и прибавление в труппе. Впервые в истории театра директор планирует забрать к себе после выпуска из АГИК всех студентов курса Олега Пермякова. Об этом с начинающими актёрами договорились ещё при их поступлении в институт культуры, так что вакансий для других артистов в театре нет. Пока драмтеатр копит ставки для новичков.

О планах

В долгосрочных планах театра – выезд актёров на несколько фестивалей. Каких именно – пока точно в театре сказать не могут, пока не разберутся с финансовыми вопросами. "Ехать на серьёзный фестиваль – значит вести большую, серьёзную работу, а для этого нужны ещё более серьёзные средства", – говорит руководитель театра.

В феврале режиссёр Максим Астафьев, полюбившийся зрителю постановками "Москва-Петушки" и "Квадратура круга", представит премьерный спектакль по мотивам сборника Ивана Бунина "Тёмные аллеи". По словам режиссёра, это постановка о несбывшихся надеждах и утраченной чистоте. Также Астафьев приступит к новой работе на экспериментальной сцене.

Новости об остальных новинках сезона пока расплывчаты: Алексей Логачёв, ещё один знаменитый режиссёр театра, знакомый нам по спектаклям "Пленные духи" и "Укрощение строптивой", перенёс работу над новой постановкой с января 2017 года на осень.

Но, как обещает Любовь Березина, без новинок театралов не оставят.

Текст и фото: Оксана Килина.