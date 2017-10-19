Фестиваль "Крылья" в Бийске соберет авторов со всего региона

22 октября в Бийске пройдет финал музыкально-поэтического фестиваля «Крылья», который соберет на сцене авторов стихов и песен со всей Сибири.

В начале осени был объявлен набор участников по двум номинациям - музыкально-поэтическая и поэтическая. Все желающие могли зарегистрироваться и прислать свои авторские композиции на заочное прослушивание. Жюри отобрало 32 финалиста.



В гала-концерте фестиваля примут участие авторы стихов, барды и музыкальные группы разных направлений. Среди них как начинающие артисты, так и опытные мастера музыки и слова: известные бийские барды Вячеслав Васич, Вадим Глинин, Николай Исаев, томская исполнительница и автор песен Светлана Патрушева, барнаульский поэт Михаил Максимов, поэт и музыкант Сергей Нинаш (село Целинное), солист музыкальной группы "Горизонталь" Павел Ладыгин (Барнаул) и другие. А откроет финальный концерт победитель прошлогоднего фестиваля "Крылья" – музыкант Драуг Ромэнер.

"Определить жанровую направленность фестиваля довольно сложно, он скорее мультиформатный, – отмечают организаторы, – мы услышим и продолжателей бардовской традиции шестидесятников, и современную рок-музыку, фолк, рэп-исполнителей, экспериментальные жанры. Что касается поэзии, здесь всё тоже весьма многогранно: от близкой к традиционной до поэзии авангарда".

Оценивать выступления участников будут фронтмэн музыкальной группы "Ноль три" Дмитрий Чернуха, литератор и журналист Сергей Филатов, гитарист-виртуоз Александр Зиборов, руководитель музыкальной группы «Манхэттен» и преподаватель гитары Дмитрий Крестовоздвиженский, заведующая предметной комиссией "Постановка голоса" Бийского музыкального колледжа Фаина Морозова и директор арт-пространства "Глаголъ" Анна Коряжкина.

Всех участников финала ждут ценные подарки от организаторов и спонсоров проекта, победителей – эфир на интернет-радиостанции "Глаголъ", профессиональная запись на студии "Платформа". Также победителей в каждой из номинаций отметят денежными призами.

Гала-концерт фестиваля "Крылья" пройдет в арт-пространстве "Глаголъ" в Бийске, пер. Липового, 9-а. Начало в 16:00.