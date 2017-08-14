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Фестиваль "Пульс" собрал в Барнауле танцоров самых разных направлений

2017/08/14 10:23

12 августа на летней веранде ресторана Vinne Lion прошел танцевальный фестиваль "Пульс". В нём приняли участие танцоры и танцевальные группы, работающие в самых разных направлениях – от бальных танцев до хип-хопа.


Конкурс состоял из двух этапов: отборочного тура, в котором каждый конкурсант танцевал по одному танцу, и финала, в котором лучшие, по мнению жюри, участники соревновались за призовые места. Члены жюри выбирали лучших танцоров по пяти критериям: образ, зрелищность, музыкальность, техника и постановка номера.

"Надеемся проводить такие фестивали ежегодно для жителей Барнаула, для танцоров – как профессионалов, так и любителей, сделать этот фестиваль традицией и в будущем собрать еще больше участников", - сказал организатор "Пульса" Андрей Боровиков.

Победители получили денежные призы и подарки от спонсоров.

Текст и фото: Ирина Пергаева.

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