​Фестиваль"ВотЭтно!": на Алтае под открытым небом пели, парились вениками и ковали железо

С 29 июня по 1 июля в Алтайском крае проходил VII летний экокультурный фестиваль "ВотЭтно!". В течение трех дней на территории туркомплекса "Талда" под открытым гостей учили народным ремеслам и кормили национальными блюдами.

В этом году на фестиваль приехали музыканты из Бразилии, Индонезии, Франции и других стран. Руководитель фестиваля "ВотЭтно!" Юрий Романов рассказал, что проект существует уже с 2010 года. Фестиваль создавали как маленькую вечеринку для друзей. Однако каждый год на него стали приезжать сотни гостей, а география участников расширилась до всего мира. Практически всегда фестиваль проводили на Алтае, за исключением одного раза, когда его организовывали в Таиланде.



Юрий Романов, руководитель проекта "ВотЭтно!":

"В этом году поступило около десяти заявок со всего мира. Есть из Индонезии, Бразилии, Европы. Недавно посчитали, что за семь лет мы привезли на фестиваль около 500 музыкантов с разных регионов России и стран мира. В этом году у нас также выступают музыканта из Сибири, Урала, европейской части страны – Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Приезжали гости из Германии и Калининграда".

1 июля на фестивале выступил дуэт "Paris Sepia" из Парижа. Французские музыканты Susan Severson (аккордеон) и Jean-Paul Barbier (банджо) представили традиционную музыку Парижа прошлого века. О фестивале на Алтае музыканты узнали от друга из Новосибирска. Он хотел показать в Сибири французскую музыку, поэтому организовал поездку друзьям и нашел фестивали, на которых они могли бы выступить.

Под открытым небом на территории туркомплекса "Талда" для гостей устроили занятия йогой, парили их березовыми вениками. Желающие участвовали в мастер-классах по гончарному и кузнечному делу. На последней площадке девушка-кузнец из Белокурихи Анна Билецкая учила гостей фестиваля ковать изделия из металла. На большой ярмарке народных ремесел продавали музыкальные инструменты, изделия из кожи, дерева и металла ручной работы.

Текст и фото: Евгения Родочинская.