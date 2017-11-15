​Фильм Гарика Сукачева об Алтае выходит в широкий прокат

16 ноября в широкий прокат выходит документальный фильм Гарика Сукачева "То, что во мне", съемки которого прошли в 2016 году.

Это документальная роуд-стори - "повесть" о том, как Сукачев отправляется в путешествие по Алтаю через Чуйский тракт, чтобы узнать легендарную историю этих мест. Фильм позиционируется не просто документальным: исторические факты дополняет постановочная съемка и актерская игра.

Одна из главных сюжетных линий - контакт персонажа Гарика с людьми, которые встречаются на его пути. Общаясь с ними, он узнает истории, связанные с местами, которые они называют своим домом. Но сам Сукачев не может найти покой, он едет дальше, минуя поля, горы и крутые пороги Катуни. В конце он все равно обретает себя, дойдя до самой границы с Монголией.

Фильм изобилует живописными видами Алтая: серпантины Чуйского тракта, луга, неземной облик Кызыл-Чин.

Много внимания в фильме уделено теме Василия Шукшина, поэтому Гарик Сукачев презентовал фильм во время Всероссийского шукшинского кинофестиваля, который прошел на Алтае этим летом.



Посмотреть это кино можно в кинотеатре в ТРЦ "Галактика" 16 и 17 ноября в 19:30. Цена билета: 250 рублей.