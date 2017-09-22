​Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева выдвинут на "Оскар"

Оскаровский комитет России принял решение выдвинуть на премию "Оскар" в номинации «Лучший иностранный фильм» фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, пишет Газета.ru.

Продюсер "Нелюбви" Александр Роднянский сказал, что у фильма есть преимущество - приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.



Фильм рассказывает о семье, живущей на московской окраине. Борис (Алексей Розин) и Женя (Марьяна Спивак) переживают мучительный развод. Они ещё в браке, но каждый из них уже начал новую главу жизни, и им не терпится покончить с формальностями. Их единственный ребенок, 12-летний Алёша чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. После очередной ссоры Бориса и Жени, Алёша бесследно пропадает из дома.

Фильм вышел в прокат 1 июня. Эксперты оскаровского комитета предпочли "Нелюбовь" фильмам "Аритмия", "Заложники", "История Вронского" и "Матильда". Претендентами были также "Время первых" Дмитрия Киселева, "Теснота" Кантемира Балагова.

Помимо приза Каннского фестиваля, возможно, продвижению фильма поможет и режиссерская репутация Звягинцева, которую он заработал благодаря участию своих предыдущих фильмов в конкурсных программах других ведущих международных фестивалей. Например, предшествовавший "Нелюбви" "Левиафан" стал лауреатом "Золотого глобуса" и вошел в оскаровский шорт-лист в 2015 году.

Алексей Учитель, чья "Матильда" не будет выдвинута на "Оскар" также входит в Российский Оскаровский комитет и называет решение выбрать "Нелюбовь" справедливым и правильным.



Прием заявок от национальных Оскаровских комитетов заканчивается 2 октября. После Американская академия сформирует "длинный список". В декабре проведут предварительный отбор, после которого останется только девять кандидатов. 25 января 2018 года будет назван шорт-лист из пяти фильмов, а победителя определят во время юбилейной 90-й церемонии 4 марта 2018 года.