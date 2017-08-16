​Финальную серию "Игры престолов" покажут в Барнауле на большом экране

28 августа в 32 городах России, в том числе и в Барнауле, пройдет закрытый показ одного из самых популярных сериалов в мире "Игра престолов". Финальную серию 7-го сезона покажут в кинотеатре Formula.

Зрители станут участниками развлекательной программы, тематической фотосессии и розыгрыша подарков, после чего окунутся в мир Семи королевств. Вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам. Билеты можно получить в группе "Дом.ru".



Седьмой сезон "Игры престолов", съемки которого проходили в Хорватии, Северной Исландии и Испании, основан на недописанной книге Джорджа Мартина "Ветра зимы" и содержит вместо традиционных 10 эпизодов всего 7. Канал HBO, экранизировавший книги Мартина, назвал сериал самым успешным в своей истории. "Игра престолов" удостоилась многих престижных наград, в том числе получила сразу 38 премий "Эмми".

Показ организуют компания "Дом.ru" в партнерстве с онлайн-сервисом Amediateka. Начало в 19:00.