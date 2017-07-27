Фокусы и тыквенный пирог. В Барнауле отметили день рождения Гарри Поттера

26 июля в парке "Солнечный ветер" все желающие приняли участие в костюмированном празднике, посвящённом герою книг Джоан Роулинг. Маленький волшебник в очках и со шрамом появился целых 20 лет назад и стал другом, даже членом семьи для детей всего мира.

В начале именин Поттера гостям с помощью распределяющей шляпы предсказали, на каком факультете школы чародейства и волшебства они будут учиться. Сами участники, оценивая свои качества, отдавали предпочтение любимому факультету: "Мне кажется, я умная (но не факт), так что хочу учиться в Когтевране", - смеясь, сказала одна из поттероманов.

Будущие студенты, распределившись на четыре команды: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин, отвечали на вопросы викторины. Ребята безошибочно рассказали, как называлась в книге волшебная газета и улица, где расположены магазины для волшебников, а также в кого превратились Гарри и Рон, выпив оборотное зелье.



После этого гости праздника продолжили русские пословицы, трансформировавшиеся с появлением "мальчика, который выжил". Вместо привычных фраз дети и взрослые придумали свои, волшебные: "С кем поведёшься – от того и шрам на лбу", "Кто рано встаёт – того зовут Гермиона Грейнджер", "В тихом омуте и Миртл водится", "Хорошо смеётся тот, на кого наложили риктусемпру", "Авада не воробей, вылетит – не поймаешь".

Желающие могли прямо на площадке прочесть любимые книги о маленьком волшебнике из фондов "Шишковки", а также сфотографироваться в костюмах по мотивам поттерианы. А Виктор Першаков, «выпускник» барнаульского филиала Хогвартса, показал любителям Поттера настоящие чудеса. Не иначе как с помощью магии фокусник доставал из рукава голубя и поднимал в воздух стол, не касаясь его.

Гостей необычного дня рождения угостили знаменитым тыквенным пирогом. Его приготовила Елена Ромасько, победительница конкурса "Вкусная книга" от "Шишковки" и любительница Гарри Поттера. Кусочек пирога достался каждому, а желающим испечь такой дома Елена подсказала рецепт.

День рождения Гарри Поттера праздновали в ходе проекта Библиотеки Шишкова "Открытая библиосреда". Торжество завершилось традиционным для проекта мастер-классом по аргентинскому танго. В следующую среду в 18:30 гостей парка "Солнечный ветер" ждет открытый урок по шахматам "Ход конём".

Текст и фото: Оксана Килина.