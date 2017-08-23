​Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актёров за 2017 год

Рейтинг актёров, наиболее обогатившихся в этом году, опубликован на сайте Forbes. По версии журнала, самым высокооплачиваемым стал Марк Уолберг, заработавший $68 млн. В рейтинге есть и несколько неожиданных имен. Кроме того, в него вошли три болливудских актёра.

Уолберг достиг своего рекордного заработка благодаря фильмам "Здравствуй, папа, Новый год! 2" и "Трансформеры: Последний рыцарь".

Фильмы собрали $5,3 млрд по всему миру. Помимо большого экрана, актёр ведет реалити-шоу «Уолбургеры» на канале A+E, посвященное будням его семейного ресторана.



2-е место. Дуэйн Джонсон ($65 млн)

Дуэйн "Скала" Джонсон получил грандиозные гонорары за фильмы "Спасатели Малибу" и "Джуманджи". Кроме того, часть суммы ему принесло участие в сериале HBO "Футболисты".

3-е место. Вин Дизель ($54,5 млн)

В этом году у Дизеля было несколько знаковых и дорогих проектов. Восьмая часть франшизы "Форсаж" собрала в мировом прокате $1,2 млрд. Кроме того, он снялся в долгожданном продолжении одной из самых популярных франшиз "Три икса: Мировое господство" и в "Стражах галактики 2", где озвучил Грута.

4-е место. Адам Сэндлер ($50,5 млн)

Он не принимал участие в громких премьерах года, зато заключил договор $250 млн за съемки четырех фильмов с каналом Netfix. Вестерн "Нелепая шестерка" стал самым просматриваемым фильмом канала за первый месяц.

5-е место. Джеки Чан ($49 млн)

Среди недавних успехов мистера Чана — фильмы "Железнодорожные тигры" и "Доспехи бога: В поисках сокровищ".

6-е место. Роберт Дауни-младший ($48 млн)

Актёр уступил лидерство в списке самых высокооплачиваемых "жителей" Голливуда, но Железный Человек продолжает зарабатывать миллионы за участие в супергеройских фильмах. Поклонники ждут Дауни-младшего на большом экране в 2018 году в фильме "Мстители: Война бесконечности".

7-е место. Том Круз ($43 млн)

Съемки с фильмах "Мумия" и "Миссия невыполнима 6" принесли актёру восьмизначные гонорары.

8-е место. Шах Рукх Кхан ($38 млн)

Символично, что значительную долю заработка индийскому актеру принес фильм "Богатей". Всего мистер Кхан сыграл в сотне фильмов. Его по праву называют Королем Болливуда.

9-е место. Салман Кхан ($37 млн)

На счету Салмана более 85 фильмов, а "Султан" с его участием стал вторым в списке самых кассовых индийских фильмов 2016 года. Фигура актёра стоит в музее Мадам Тюссо.

10-е место. Акшай Кумар ($35,5 млн)

Акшай не особенно разборчив в выборе ролей - на его счету десятки главных и второстепенных. Актёр считается одним из самых плодовитых и имеет собстенную киностудию. За этот год он снялся в четырех фильмах, а попутно в рекламах всего на свете: от дезодоранта до батареек.