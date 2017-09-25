​Фотофакты. В Барнауле снова показали спектакль "Контрабас"

Режиссером "Контрабаса" стал Алексей Хорьков. Он создал спектакль в театральном проекте самостоятельных актерских работ в театре драмы несколько лет назад.

Роли исполнили сам Алексей и артисты театр драмы Анастасия Кузнецова, Игорь Черепанов и Вячеслав Сысоев. Постановка не единожды шла во многих культурных пространствах Барнаула, в том числе в театре драмы, теперь "Контрабас" показывают на "Спичке".

Спектакль создан по пьесе Патрика Зюскинда. Единственный ее герой - одинокий музыкант государственного оркестра, который больше всего любит и ненавидит свой контрабас и питает страсть к оперной певице Саре. Контрабасист выложил дом звукопоглощающим материалом, заслонился двойными дверями и изолированными рамами, и теперь может орать тут и выть от одиночества сколько хочет, ведь его никто не услышит.

Музыкант сравнивает оркестр со всем человеческим обществом, где Контрабасист теряется на заднем плане и никогда не станет впереди скрипачей и флейтистов. Он считает свой контрабас самым некрасивым инструментом, который постоянно рушит его общественную и сексуальную жизнь. Контрабас в спектакле - настоящее чудовище, которое то и дело издевается над своим хозяином. И все, что греет душу несчастного музыканта, - вера в то, что когда-нибудь он публично признается Саре в любви, испортив тем самым выступление всего оркестра.

Это спектакль про человеческую душу, про одинокого человека с душевными терзаниями. Он хочет лучшей жизни, но постоянно наблюдает несоответствие желаемого и действительного. По крайней мере, так говорит сам Алексей Хорьков.

Текст: Надежда Тиунова

Фото: Олег Богданов.