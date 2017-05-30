​Фотофакты. Большой ремонт: в театре музкомедии в Барнауле демонтировали старую сцену

Барнаульский театр музыкальной комедии запланировал большой ремонт на время, пока артисты находятся в летнем отпуске. Чтобы успеть за лето закончить все работы, театр закрыл сезон почти на месяц раньше обычного.

Почти в каждом спектакле музкомедии на сцену несколько десятков вокалистов и артистов балета. Старые конструкции давно стали травмоопасными: в частности, деревянное покрытие, которое не меняли лет 40, иссохлось и стало неровным, там появились щели. Кроме того, ремонта требует и машинерия.



Сейчас в музкомедии демонтируют "планшет" сцены - её деревянное покрытие. "Мы сняли старый брус и сейчас подготавливаем новый, - говорит главный инженер Виктор Кузякин. - Усиливаем металлоконструкцию - деревянные брусья заменили швеллерами, более прочными изделиями из металла". В дальнейшем предстоит большая работа по прокладке инженерных коммуникаций - нового светового и силового оборудований.

Пока над проектом с 9:00 до 19:00 трудятся двое рабочих. "На этом этапе работы мы укрепляем балки под планшет, изготавливаем пол, - говорят они. - Пожалуй, единственная сложность в том, что металл тяжёлый, и переносить его нелегко. Тем не менее, каркас построен за неделю, теперь всё нужно "обваривать".

Рабочим еще предстоит многое: сделать и покрасить трубную трассу под звук и свет, поработать над оркестровой ямой. Дальше ремонт будет продолжать бригада с Москвы, которая займётся полной заменой роликовых катков сцены на поворотном круге.

Ремонт в театре продлится до сентября и обойдется в 10 миллионов рублей. Помимо сцены в планах театр есть и ремонт витражных окон со стороны внутреннего двора и тех, что выходят на Комсомольский проспект.

Открытием сезона на новой сцене станет детский спектакль "Дюймовочка", который покажут 1 сентября.

Текст и фото: Екатерина Шлыкова.