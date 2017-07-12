Фотофакты. ​В России снимают фэнтези про космический футбол

В Сети появились фото со съемок отечественного фэнтези "Вратарь галактики" - это грандиозный проект режиссера Джайника Файзиева ("Август. Восьмого", "Турецкий гамбит"). Фильм должен выйти в конце 2018 года, пишет Film.ru.

Евгений Миронов сыграет белокурого инопланетянина с сиреневыми глазами, тренера галактической команды по космоболу. Его партнерами на съемочной площадке станут Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров, Виктория Агалакова и другие.



По сюжету на дворе 2070 год и наша планета пережила галактическую войну. Мир населен десятками персонажей и яркими представителями редких инопланетных рас - самыми разнообразными фриками и экзотическими животными. Все они следят за инопланетной игрой, подобием футбола. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль - это стадион, на котором проходят состязания. Игроков называют Атлетами. Исход каждого матча игры определяет судьбу планеты.

"Для моего поколения научная фантастика была основным чтением: Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Артур Кларк, братья Стругацкие, Александр Беляев - мы всегда мечтали перенестись в их миры", - прокомментировал идею Джаник Файзиев.

Проект "Вратарь Галактики" Файзиев презентовал на питчинге Фонда кино еще в 2014 году. Бюджет оценивался в 600 млн рублей. Фильм получил государственное финансирование.

Над кинокартиной работают специалисты студии Main Road Post - это они отвечали за графику в "Притяжении" Федора Бондарчука, а также в "Дуэлянте", "Сталинграде" и "Августе Восьмого". Компания входит в сотню лучших анимационных команд мира.

Сообщается, что в съемках задействовано до 500 актеров массовых сцен, для каждого из которых сшит свой уникальный костюм. Используется сложный пластический грим: например, создание одного из персонажей, Валаи, занимает у художников 7 часов - костюм из силиконовых накладок покрывает все ее тело. В целом, персонажи созданы по уникальным для российской киноиндустрии технологиям.

"Количество графики и спецэффектов в фильме равно примерно тому, сколько наша индустрия сделала за последние пять лет, говорит продюсер Сергей Сельянов. - Мы научились уже делать графику, на мировом уровне. Но "Вратарь галактики" по количеству и по качеству спецэффектов будет переходом совершенно в другую систему координат, на совсем иной уровень".

Фото: Film.ru.