​Freddieshow. В барнаульском баре появится новое музыкальное развлечение

16 октября в Барнауле появится новый вид развлечений для тех, кто любит посидеть в баре - музыкальная викторина Freddieshow.

Барная викторина (Pub Quiz) представляет собой командную игру с интересными вопросами общей эрудиции по музыкальной тематике.



Содержание игры и отдельных туров может меняться. Темы самые разные от современной музыки до школьных дискотек. Мюзиклы, музыка из компьютерных игр, перевод иностранных песен, металл и классика, народная музыка и шансон, саундтреки из кино и мультиков. Будут видеотуры и интеллектуальные вопросы в формате "Своей игры" и "Что? Где? Когда?",

Для участия в игре нужно собрать команду от 4 до 8 человек и зарегистрироваться на игру Вконтакте. Первая игра будет бесплатной. Она пройдет 16 сентября в Rock Pub в 19:00. Организаторы обещают много призов.