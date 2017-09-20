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​Freddieshow. В барнаульском баре появится новое музыкальное развлечение

2017/09/20 15:21

16 октября в Барнауле появится новый вид развлечений для тех, кто любит посидеть в баре - музыкальная викторина Freddieshow.


Барная викторина (Pub Quiz) представляет собой командную игру с интересными вопросами общей эрудиции по музыкальной тематике.

Содержание игры и отдельных туров может меняться. Темы самые разные от современной музыки до школьных дискотек. Мюзиклы, музыка из компьютерных игр, перевод иностранных песен, металл и классика, народная музыка и шансон, саундтреки из кино и мультиков. Будут видеотуры и интеллектуальные вопросы в формате "Своей игры" и "Что? Где? Когда?",

Для участия в игре нужно собрать команду от 4 до 8 человек и зарегистрироваться на игру Вконтакте. Первая игра будет бесплатной. Она пройдет 16 сентября в Rock Pub в 19:00. Организаторы обещают много призов.

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