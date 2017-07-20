Гарик Сукачев представил в барнаульском кинотеатре свой фильм об Алтае

19 июля в кинотеатре "Мир" Гарик Сукачев представил фильм "То, что во мне", который начали снимать еще в прошлом году. Это документальная роуд-стори - "повесть" о том, как Сукачев отправляется в путешествие по Алтаю через Чуйский тракт, чтобы узнать легендарную историю этих мест.

Перед показом фильма Гарик и команда, принимавшая участие в создании фильма, вышли поприветствовать зрителей. Фильм позиционируется не просто документальным: исторические факты дополняет постановочная съемка и актерская игра.

Одна из главных сюжетных линий - контакт персонажа Гарика с людьми, которые встречаются на его пути. Общаясь с ними, он узнает истории, связанные с местами, которые они называют своим домом. Но сам Сукачев не может найти покой, он едет дальше, минуя поля, горы и крутые пороги Катуни. В конце он все равно обретает себя, дойдя до самой границы с Монголией.

Фильм изобилует живописными видами Алтая: серпантины Чуйского тракта, луга, неземной облик Кызыл-Чин.

Следующий показ фильма пройдет 20 июля в Бийске, 21-го - в Белокурихе и 22-го - в Сростках, на горе Пикет, в финале Шукшинских дней на Алтае. "То, что во мне" также покажут по Первому каналу этой осенью.